ନିକାହ ବେଳେ କାହିଁକି ‘କବୁଲ ହୈ’ କୁହନ୍ତି ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ? ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ସୂଫୀ ପ୍ରେମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା

By Jyotirmayee Das

Meaning of ‘Qubool Hai’: ଇସଲାମ ଧର୍ମରେ “କବୁଲ ହୈ”ର ଅର୍ଥ କେବଳ ଏକ ବିବାହ ବିଧି ନୁହେଁ, ବରଂ ଆତ୍ମା ସହ ଯୋଡି ହେବାର ରାସ୍ତା । ସୁଫିବାଦ ଅନୁସାରେ, ଯିଏ “କୁବୁଲ ହୈ” କହେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି, ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଏତେ ଯେ, ଯାହା ବିବାହଠାରୁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରଥାଏ ?

ଆତ୍ମା, ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ “କବୁଲ ହୈ”: ଯେତେବେଳେ କେହି “କବୁଲ ହୈ” ବୋଲି କୁହେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଇଶ୍ଵରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ନିଜର ଆତ୍ମା, ଅହଂକାର ଏବଂ ନିଜର ପୁରା ଜୀବନକୁ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ।

ଜୀବନର ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶବ୍ଦ: ଇସଲାମରେ, “କବୁଲ ହୈ” କେବଳ ଏକ ପ୍ରଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା। ବିବାହ (ନିକାହ) ସମୟରେ କାଜି ପଚାରନ୍ତି, “ତୁମେ ଏହି ବିବାହକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ କି?” ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବର ଏବଂ କନ୍ୟା କୁହନ୍ତି, “କବୁଲ ହୈ, କବୁଲ ହୈ, କବୁଲ ହୈ।” ଏହାପରେ ଏହା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ଜନ୍ମ ନିଏ, ଏବଂ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମା ​​ଆଲ୍ଲାହଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନରେ ଯୋଡା ହୁଏ।

କାହିଁକି ତିନିଥର କୁହାଯାଏ ‘କବୁଲ୍‌ ହୈ’: ଇସଲାମିକ ଫିକହ ଅନୁସାରେ, ନିକାହରେ ‘କବୁଲ ହୈ’ ତିନିଥର କହିବାର କାରଣ ଏହା ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ମାନସିକ ସମ୍ମତି, ମୌଖିକ ସମ୍ମତି ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ମତି । ଏହାପରେ ସମାଜ କିମ୍ବା ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିବାହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପର୍କ ବୈଧ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ହୁଏ।

