ଭାରତ ଫାଇନାଲ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି ଟ୍ରଫି; ଜାଣନ୍ତି କି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଦାମ କେତେ ଆଉ ଏହା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି? ଜାଣିଲେ ହୋସ ଉଡିଯିବ!

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି....

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ କୋଡ଼ିଏଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲାଛି। ଏହି ଭିତରେ ଭାରତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ହେଲେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଓଜନ କେତେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି କି? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି କିଏ ତିଆରି କରନ୍ତି : ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଟି ଭିନ୍ନ ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏତେ ଚମକଦାର ଯେ ଦୂରରୁ ଏହା ରୂପାରେ ତିଆରି ପରି ଦେଖାଯାଏ । ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଲଣ୍ଡନର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କମ୍ପାନୀ ୨୦୨୧ ମସିହାରେ ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରିଥିଲା। ସେହି କମ୍ପାନୀ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଟ୍ରଫି (ଗଦା) ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଥିଲା।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଓଜନ କେତେ: ଯେତେବେଳେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରଫିର ଓଜନ ପ୍ରାୟ ୧୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଓଜନ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୨୦୨୧ ମସିହାରୁ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ଓଜନ ୩.୯ କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ। ଟ୍ରଫିର ବେସ୍ ରୂପା ପ୍ଲେଟରେ ତିଆରି ଏବଂ ୫୧ ସେମି ଉଚ୍ଚ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ: ଆଇସିସି ଏବଂ ଟ୍ରଫି ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ କେବେ ବି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିନାହାଁନ୍ତି।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ମିଳେ ନାହିଁ: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରଫିଟି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫିର ଏକ ପ୍ରତିକୃତି ଦିଆଯାଏ। ଟ୍ରଫିଟି ସର୍ବଦା ICC କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖାଯାଏ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଦୁବାଇରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ, ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟ୍ରଫି ସେଠାରେ ରଖାଯାଏ।

