ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ କଣ, ଏହା କିପରି ତିଆରି ହେଲା… କ’ଣ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି
ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି କିପରି ହୋଇଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପଛୁଆ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଶବ୍ଦ; କିନ୍ତୁ, ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ମୁକାବିଲାରୁ ଆସିଥିଲା?
ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦୁଇଟି ମହାଶକ୍ତି ପଛରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା, କିଛି ବଛା ବଛା ରାଷ୍ଟ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପଥ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବାଛିଥିଲେ।
ଏହି “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ଏଥିରେ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା? ଏବଂ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଭାରତ ପରି ଉଦୀୟମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର କି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି? ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହା କ’ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?
‘ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ’ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି:
ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକା ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ।
ଅନ୍ୟ ପଟେ ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚତା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା କିମ୍ବା ସୋଭିଏତ୍ ୟୁନିଅନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ନଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ କୁହାଯାଏ।
ଏହି ନାମ କିଏ ଦେଇଥିଲାଛ
“ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ଶବ୍ଦଟି ପ୍ରଥମେ ୧୯୫୨ ମସିହାରେ ଫରାସୀ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାବିଜ୍ଞାନୀ ଆଲଫ୍ରେଡ ସାଉଭିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା।
ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧରେ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହା ଏବଂ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ତୃତୀୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାନ୍ତରାଳତା ଆଙ୍କିଥିଲେ।
ଯେପରି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବିପ୍ଳବ ପୂର୍ବରୁ ପାଦ୍ରୀ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିଲେ, ସେହିପରି ସାଉଭି ଏହି ନୂତନ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଉପେକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୋଷିତ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଜାହିର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଅପମାନଜନକ ନଥିଲା ବରଂ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଥିଲା।
ନିରପେକ୍ଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଭାରତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା:
ଏସିଆ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର ସେହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁରୋପୀୟ ଉପନିବେଶବାଦର ଶିକୁଳିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ କୌଣସି ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଂଶ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଇଜିପ୍ଟର ନାସେର ଏବଂ ଯୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ଟିଟୋ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଣ-ସଂଯୁକ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନ (NAM) ର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି “ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି” ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା।
ଐତିହାସିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖାଗଲେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଉଭୟ ଏହି “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ମହାଶକ୍ତିର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାମରିକ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ସହିତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି:
ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ, “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ରାଜନୀତିରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଶିଳ୍ପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନୁନ୍ନତ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଅପମାନଜନକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହି କାରଣରୁ, ସମସାମୟିକ କୂଟନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ, “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ବଦଳରେ “ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ,” “ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ” କିମ୍ବା “ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଆୟକାରୀ ଦେଶ” ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ର ଆଲୋଚନାରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି।
ଭାରତ କ’ଣ ଏବେ ବି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଦେଶ:
ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଯୁଗର ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଭାରତ ନିସନ୍ଦେହରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
କିନ୍ତୁ, ଆଜିର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ, ଭାରତର ପ୍ରତିଛବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଏବେ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ରୁତତମ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଗଣାଯାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଅଛି।
ଦେଶ ଏବେ ନିମ୍ନ ଆୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ଗରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଯଦିଓ ଆର୍ଥିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଳି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଜାରି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଭାରତ ଏକ ଉଦୀୟମାନ ମହାଶକ୍ତି ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପରିସ୍ଥିତି:
ପାକିସ୍ତାନର ଇତିହାସ ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଫଳନ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପରଠାରୁ, ଏହା ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ବର୍ଗରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶଶୀଳ କିମ୍ବା କମ୍ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶେଷ କଷ୍ଟକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାର କରୁଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, “ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ” ସହିତ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଜଡିତ ମାନଦଣ୍ଡର ନିକଟତର କରୁଛି। ହେଲେ, କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ନିଜକୁ “ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଦକ୍ଷିଣ” ର ଅଂଶ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ।