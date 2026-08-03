ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସିଥିବା ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ କେତେ, ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବ

ଆକିବ ନବୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ସେ ଆହତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆକିବ ନବୀ ସୋମବାର (୦୩ ଅଗଷ୍ଟ) ଦିନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଘୋଷଣା କରି କହିଛି ଯେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ୨ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆହତ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆକିବଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।

ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରରୁ ଆସୁଥିବା ଆକିବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାଡ୍‌ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ମୋଟ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ କେତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେତେ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ।

ଆକିବ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

Uttarakhand Govt.

ଗତ ଅର୍ଥାତ୍ IPL ୨୦୨୬ ସିଜନ୍‌ରେ ଆକିବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୮.୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। ଏହା ସହ ସେ ଏହି ସିଜନ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କିଛି ଚୟନିତ ଅନକ୍ୟାପ୍‌ଡ୍‌ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ଆକିବ ନବୀଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ:
ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକିବଙ୍କ ଆୟର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ରହିଥିଲା। ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିର ପୂର୍ବତନ ୨୦୨୫-୨୬ ସିଜନ୍‌ରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୬୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ।

ଏହା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ କିଣାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଥିଲା।

ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଭଲ କନ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଆକିବ ଅନେକ ବିଜ୍ଞାପନରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ଆୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ୍‌ ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକିବଙ୍କ ନେଟ୍‌ୱର୍ଥ ପ୍ରାୟ ୧୦ରୁ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

କ୍ରିକେଟରମାନେ ସାଧାରଣତଃ କାର ଏବଂ ବାଇକ୍‌ ପ୍ରତି ରୁଚି ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ କାର ଓ ବାଇକ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ।

ଆକିବ ନବୀଙ୍କ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର:

ଆକିବ ନବୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪୩ଟି ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ୩୬ଟି ଲିଷ୍ଟ-ଏ ଏବଂ ୩୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।

ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ୭୧ଟି ପାରିରେ ସେ ୧୬୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଲିଷ୍ଟ-ଏ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ୩୬ଟି ପାରିରେ ୫୬ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ର ୩୯ଟି ପାରିରେ ଆକିବ ୪୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସିଜନ୍‌ରେ ଆକିବ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିପାରିନଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ କାହିଁକି ଝଡ଼େ…

CM ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ କଲେ ଓହୋ ରେଡିଓ 89.2…

ICC ଦେଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ…

ଶିଶୁ ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ମା’ କ୍ଷୀର?…

1 of 9,888