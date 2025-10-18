ସ୍ୱିଡେନ୍ ରେ ଏକ ଟଙ୍କା ଭାରତରେ କେତେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାର ମୂଲ୍ୟ…

ସ୍ୱିଡେନରେ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ କେତେ ହେବ?

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍ୱିଡେନର ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାର ଇତିହାସ ୧୯ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର କିମ୍ବା ୟୁରୋ ପରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଲୋକପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଏହା ୟୁରୋପର ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ସ୍ୱିଡେନରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସ୍ୱିଡେନରେ ୧୦,୦୦୦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ମୁଦ୍ରାର ଇତିହାସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନାର ଇତିହାସ:

ଏହି ମୁଦ୍ରା ୧୮୬୩ ମସିହାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୁରୁଣା ସ୍ୱିଡିସ୍ ରିକ୍ସଡାଲରକୁ ବଦଳାଇଥିଲା। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ, ଡେନମାର୍କ ଏବଂ ନରୱେ ସହିତ ସ୍ୱିଡେନ୍ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିୟାନ୍ ମୁଦ୍ରା ସଂଘରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏକକ ସୁନା-ଆଧାରିତ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କ୍ରୋନା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକୁଟ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବାଛି ଦିଆଯାଇଥିଲା।

ଏକ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପୂର୍ବାନୁମାନଯୋଗ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଦ୍ରାକୁ ସୁନା ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ୧୯୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ସ୍ୱିଡେନ୍ ସୁନା ମାନକ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିୟାନ୍ ମୁଦ୍ରା ସଂଘ ବିଲୟ ହୋଇଗଲା।

ସ୍ୱିଡେନରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ:

୧୯୩୧ ପରେ, ସ୍ୱିଡେନ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସୁନା ମାନକକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲା। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଏହାର ମୁଦ୍ରାକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଭାସମାନ କରିବାକୁ ଏବଂ ସୁନା ବଦଳରେ ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସଂରକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ହେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ୱିଡେନକୁ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ। ୨୦ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ସୁଦ୍ଧା, କ୍ରୋନା ସ୍ୱିଡେନର ସ୍ୱାଧୀନ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଥିଲା।

ସ୍ୱିଡେନର କ୍ରୋନା ବଜାୟ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି:

୨୦୦୩ ମସିହାରେ, ସ୍ୱିଡେନ ୟୁରୋ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ଜନମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, ଏବଂ ଉତ୍ତର ଥିଲା ନା। ଆଜି, ସ୍ୱିଡେନର ସରକାରୀ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଆଇନଗତ ଟେଣ୍ଡର ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି କ୍ରୋନା।

ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ:

ସ୍ୱିଡେନର ମୁଦ୍ରା ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସ୍ୱେରିଜେସ୍ ରିକ୍ସବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏବଂ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ୧୬୬୮ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ।

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିନିମୟ ହାର ଅନୁସାରେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନା ପ୍ରାୟ ୯.୩୦ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆମେ ଭାରତରୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଆଣିବା, ତେବେ ସ୍ୱିଡେନରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୦୬୦ ରୁ ୧୦୭୫ ସ୍ୱିଡିସ୍ କ୍ରୋନା ହେବ।

