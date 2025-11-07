କାହିଁକି ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଏହି Bird Test, କ’ଣ ଏହା, ବଢ଼ୁଛି ନୂଆ ରିଲେସନସିପ ଟ୍ରେଣ୍ଡର କ୍ରେଜ୍
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜିକାଲିର ସମୟରେ ଡେଟିଂ କରିବା ଚାକିରି ଖୋଜିବା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ରିଲେସନସିପର ଅନେକ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଯେପରିକି, ‘ବେଞ୍ଚିଂ’, ‘ଘୋଷ୍ଟିଂ’, ‘ବ୍ରେଡ୍ କ୍ରମ୍ବିଂ’ ପରେ ଆଜିକାଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି କ୍ରେଜ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଏହି ନୂତନ ରିଲେସନସିପ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂକୁ ‘ବାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ’ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା କରିବାର ପଦ୍ଧତି ଜାଣନ୍ତୁ।
କିପରି କରିବେ ବାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ: ଏହି ରିଲେସନସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ସରଳ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି, “ଦେଖ, କି ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷୀ!” ଏହା କହିବା ପରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ, ସେ ରୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ମହତ୍ତ୍ଵ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ହୋଇପାରେ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେତେଟା କନେକ୍ଟ ନୁହଁନ୍ତି । ପକ୍ଷୀ ପରୀକ୍ଷା କେବେ କରିବେ
ସହଜ ନୁହେଁ: ତେବେ ଏହି ବାର୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେ ସହଜ ଶୁଣାଯାଉଛି, ସେତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ କୌଣସି କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଭଲ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କର ଗମ୍ଭୀରତା ମାପିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ସେମାନେ କେବଳ “ହଁ… ହଁ,” ରେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।
କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ: ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରିଲେସନସିପ୍ ଗବେଷକ ଜନ୍ ଗଟ୍ମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ “ବିଡ୍ସ ଫର୍ କନେକ୍ସନ୍” ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ସଫଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ପରସ୍ପରର “ଛୋଟ ବିଡ୍ସ” (ଯେପରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା, କିଛି ଦେଖାଇବା, କିଛି ମଜାଦାର ଜିନିଷ ବାଣ୍ଟିବା) ପ୍ରତି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି।