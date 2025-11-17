ମାଟି ଖୋଳିଲେ ଦେଖାଯାଏ କି ପାତାଳ ଲୋକ; ନା ପୃଥିବୀ ତଳେ ରହିଛି ଆଉ କିଛି, କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପୃଥିବୀ ତଳେ ରହିଛି କଣ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ କିଛି ରହସ୍ଯ ଲୁଚି ରହିଛି। କେହି କେହି କୁହନ୍ତି କି ପୃଥିବୀ ତଳେ ପାତାଳ ଲୋକ ରହିଛି ଓ ଆକାଶରେ ସ୍ବର୍ଗ ଲୋକ। ଏପରିକି କେହି କୁହନ୍ତି ତଳକୁ ଖୋଳିଲେ କେବଳ ପାଣି ମିଳିବ। ତେବେ ପୃଥିବୀ ତଳେ କଣ ରହିଛି କଣ କହୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ପାଣି ଅଛି କି: ପୃଥିବୀରେ କେବଳ ପାଣି ଅଛି ବୋଲି କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ମୋଟରରୁ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ।
ବର୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ନଦୀ ଏବଂ ପୋଖରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାଣି ଅଗଭୀର ଗଭୀରତାରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ମରୁଭୂମି ଏବଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ କମ୍ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ, ପାଣି ଅଭାବ ଏକ ସମସ୍ୟା।
ପୃଥିବୀକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଧାରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ କିମ୍ବା ବହୁତ ଗଭୀର ସ୍ତରରେ ପାଣି ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁଠି ସମାନ ପରିମାଣରେ ନାହିଁ।
ପୃଥିବୀର ଭୂଗର୍ଭୀୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପୃଥିବୀର ଗଠନ ବହୁତ ବିବିଧ। ଆମର ପୃଥିବୀ ସ୍ତରଯୁକ୍ତ, ସାଧାରଣତଃ ସେମାନଙ୍କର ଘନତ୍ୱ, ଗଠନ ଏବଂ ଗଠନ ଉପରେ ଆଧାର କରି ତିନୋଟି ସ୍ତରରେ ବିଭକ୍ତ: ଉପର ସ୍ତରକୁ ଭୂତ୍ୱକ୍, ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସ୍ତରକୁ ମାଣ୍ଟଲ୍ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ତଳ ସ୍ତରକୁ କୋର କୁହାଯାଏ।
ଆମେ ପୃଥିବୀର ଗଭୀରକୁ ଯିବା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜେ ଯେଉଁଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଲାଭା ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ । ପୃଥିବୀରେ ଏହାକୁ ମାଗ୍ମା କୁହାଯାଏ।
ଏହାଛଡା ଅନେକ ଗୁଡିଏ ପ୍ଲେଟ ସବୁବେଳେ ଗତି କରୁଥାଆନ୍ତି। ଏହି ଗତିଶୀଳ ପ୍ଲେଟ ପରସ୍ପର ସହ ଧକା ଦେବା ଦ୍ବାରା ଭୂକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡେ କି ପୃଥିବୀ ତଳେ କିଛି ଅଲଗା ସଂରଚନା ରହିଛି।