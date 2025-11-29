ଚୋରି ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା; ବ୍ଯସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହ୍ଯାକରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଡ଼ାଟାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି VPN…
ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କଣ ଓ କିପରି କାମ କରେ ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କେହି ନା କେହି ନଜର ରଖୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡର (ISP), କୌଣସି ୱେବସାଇଟ୍ , କିମ୍ବା ହ୍ୟାକର ହୁଅନ୍ତୁ ?
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଗୋପନୀୟତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି VPN (ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ)।
ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା ଯେ VPN କ’ଣ, ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟକର।
VPN କ’ଣ: VPN ବା ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନେଟୱାର୍କ (VPN) ଏକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟକୁ, ଅର୍ଥାତ୍, ଆପଣଙ୍କର IP ଆଡ୍ରେସକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଭାଇସ୍ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ସଦୃଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ।
କୌଣସି ହ୍ଯାକର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ୱେବସାଇଟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ଯକଳାପ ବାବଦରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ଯକଳାପ ରହିଥାଏ, ଯାହାକି କେହି ଦେଖି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
VPN କିପରି କାମ କରେ: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ VPN ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ VPN ଚାଲୁ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ପଥ ବଦଳିଯାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହିପରି କିଛି ହୁଏ।
ଡାଟା ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍: VPN ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ସୂଚନାକୁ କୋଡେଡ୍ ଫର୍ମରେ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି। ଏହି କୋଡ୍ ଏତେ ଜଟିଳ ଯେ କୌଣସି ହ୍ୟାକର କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଏହାକୁ ଜାଣି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ଏକ ସୁପରକମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ।
VPN ସର୍ଭର ସହିତ ସଂଯୋଗ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ IP ଠିକଣା ଲୁଚି ରହିଥଆଏ ଏବଂ VPN ସର୍ଭରର IP ଠିକଣା ସବୁବେଳେ ହ୍ଯାକରକୁ ଶୋ କରୁଥାଏ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାରେ ଏକ VPN ସର୍ଭର ବାଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଭାବିବ ଯେ ଆପଣ ଆମେରିକାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଲୋକ VPNକୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି।
ସୁରକ୍ଷିତ ଟନେଲିଂ: VPNରେ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଟନେଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ପାସ୍ ହୁଏ। ବାହାରୁ କେହି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍କୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ସାର୍ବଜନୀନ Wi-Fi ବ୍ଯବହାର ସମୟରେ ହ୍ଯାକର ଜଣଙ୍କ ଫୋନରେ ତଥ୍ଯ ନେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ଆଉ VPN ଏସବୁ ଠାରୁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
VPN ବ୍ୟବହାର କରିବାର ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ: VPN ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ, IP ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୁଚାଇ ରଖେ। ଏହିପରି, କେହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଡିଜିଟାଲ୍ ପରିଚୟକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
କାଫେ, ବିମାନବନ୍ଦର କିମ୍ବା ମଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ବଜନୀନ Wi-Fi ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ VPN ଆପଣଙ୍କ ଡାଟାକୁ ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରି ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ।
କେତେକ ସମୟରେ, ଦେଶରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅବରୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। VPN ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆପଣ କେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କ’ଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କେବଳ VPN ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ।
VPN ଟ୍ରାକ୍ କରିବା କାହିଁକି କଷ୍ଟକର: ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ସବୁକିଛି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରୁଥିବା ବେଳେ VPN ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏତେ କଷ୍ଟକର କାହିଁକି। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଅନେକ କାରଣ…
ଦୃଢ଼ ଏନକ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା: VPN ତଥ୍ୟକୁ ଏପରି ଭାଷାରେ ରୂପାନ୍ତର କରନ୍ତି ଯାହାକୁ ISP, ହ୍ୟାକର୍ସ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିମାନେ ଆଇନଗତ ଅନୁମତି ବିନା ପଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ VPN ସର୍ଭର ଏହି ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଡାଟାକୁ ଡିକ୍ରିପ୍ଟ କରିପାରିବେ।
IP ADDRESS କଣ: ଅନେକ VPN ଏକାଧିକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ IP ଠିକଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉପଭୋକ୍ତା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଏ।
ନୋ-ଲଗ୍ : VPN କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ରେକର୍ଡ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଯଦିଓ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଡାଟାକୁ ପ୍ରବେଶ ରହିବ ନାହିଁ।
ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା: କିଛି VPN ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଫିକକୁ ସାଧାରଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାବରେ ଲୁଚାଇ ଦିଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା VPN ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ।
VPN କ’ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ: VPN ଆପଣଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏହା 100% ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଯଦିଓ ଆପଣ ଏକ ମାଗଣା VPN ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏହା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ବିକ୍ରି କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରିପାରେ। ତେଣୁ, ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା VPN ବାଛିବା ସର୍ବଦା ଭଲ।
VPN ଅପବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଆଇନଗତ ଦିଗ: VPN ବ୍ୟବହାର ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଏହାକୁ ଅପରାଧ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ VPN ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସରକାର ଏବଂ ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ VPN କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ତଥ୍ୟ ଦାବି କରିପାରିବେ, ବିଶେଷକରି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ଡାଟା ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ଆପଣ ଏକ VPN ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ କି: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିବିଧି ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଏ, ସାଇବର ଠକେଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବିପଦ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏକ VPN ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି କାମ କରିଥାଏ।
ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଲୁଚାଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କରିଥାଏ। VPN ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି।