କଡ଼ା ମନ୍ତବ୍ଯ ଦେଲେ ଜୟ ଶାହ; ମ୍ଯାଚ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଓ ପାକିସ୍ତାନ!
ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାନେ ଦେଲା ICC !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଓ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପାନେ ଦେଲେ ICC ସଭାପତି ଜୟ ଶାହ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୌଣସି ଦଳର ନାମ ନ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଠାରୁ ବଡ଼ ନୁହେଁ।
ଭାରତରେ ନ ଖେଳିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ବୟକଟ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ଏନେଇ ଜୟ ଶାହ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ଯ ରଖିଥିଲେ। ଶାହ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଛୋଟ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ଉତ୍ସବରେ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, “ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା, କାରଣ, ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, କିଛି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ – ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟି ଶେଷରେ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାପକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଥିଲା।
ମାତ୍ର ଆଇସିସିର ସଭାପତି ଭାବରେ, ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନଠାରୁ ବଡ଼ କିଛି ନୁହେଁ। ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ପରିଭାଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ; ବରଂ, ଏହା ସମସ୍ତ ଦଳର ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ମିଳିତ ଭାବରେ କାମ କରେ। ଯେପରି ଆପଣ ଭଲଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଏହି ସଂସ୍କରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି।”
ଆଇସିସି ସଭାପତି ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଆମେରିକାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତକୁ କଠିନ ଲଢ଼େଇ ଦେବାର ଦେଖିଲୁ; ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲା; ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ନେପାଳ ମଧ୍ୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ଲଢେଇ କରିଥିଲା।
ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନେଇ କଣ କହିଲେ: ପୋଡିୟମ୍ ରୁ ଜୟ ଶାହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ମୋର ୧୭ତମ ବର୍ଷ। ଶିଖରରୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ମାତ୍ର ମାସ ସମୟ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଏହାସହ ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥାୟିତ୍ବ ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ଯନ୍ତ କଷ୍ଟ। ଏଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ଯରେ କହିଥିଲେ।