ଯେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା, ସେତେବେଳେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ମହିଳାମାନେ, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନାହାଁନ୍ତି ଉତ୍ତର

ଶାଢ଼ୀର ରହିଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଇତିହାସ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଶାଢ଼ୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। କାରଣ ଶାଢ଼ୀ ହେଉଛି ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ପୋଷାକ ଯାହା ଶରୀର ଉପରେ ପୋଷାକ ପରି ପିନ୍ଧାଯାଇ ନ ଥିବା ଏକ ଅସିଞ୍ଚିତ ବୁଣା କପଡାକୁ ନେଇ ଗଠିତ।

ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କଟି ଚାରିପାଖରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଶାଲ୍ ପରି କାନ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଶାଢ଼ି ପରି ପୋଷାକର ଇତିହାସ ୨୮୦୦ ରୁ ୧୮୦0 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ଉପାୟ ଅଛି। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମହିଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ଶାଢ଼ୀ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ? ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ଉଦ୍ଭାବନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାମାନେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ଶାଢ଼ୀର ପୂର୍ବ ଯୁଗ:

ଅନେକ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଶାଢ଼ୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ହେଲେ, ମହିଳାମାନେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ, ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ BCE, ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ସୁତା କପଡା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ ସିଲେଇ ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଶରୀରରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ାଯାଉଥିଲା।

ଖନନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ର ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରମାଣ ବହନ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା।

ସେହି ସମୟରେ, ମହିଳାମାନେ ଅନ୍ତରିଆ (ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର), ଉତ୍ତରୀୟ (ଏକ ସ୍କାର୍ଫ କିମ୍ବା ଶାଲ୍ ପରି ପୋଷାକ), ଏବଂ ଶାନ୍ତପଟ୍ଟା (ଏକ ଛାତି ଆଚ୍ଛାଦନ) ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଲକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହିତ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହାତ-ମୁଦ୍ରଣ ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ:

କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ସମୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ ମିଶର ଏବଂ ଗ୍ରୀସରେ, ମହିଳାମାନେ ଲିନେନ୍ କିମ୍ବା ରେଶମ ପରି ହାଲୁକା କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ଢିଲା, ଲମ୍ବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ।

ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷକରି, ସର୍ବନିମ୍ନ ସିଲେଇ ଥିଲା, ଏବଂ ଶାଢ଼ୀ ପରି ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପୋଷାକ ଭାରୀ ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ତରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା।

ଏହି ପୋଷାକ ଧନୀ ଏବଂ ଗରିବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ପୋଷାକ ଅଧିକ ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଆରାମ ପଛରେ ରହିଗଲା।

ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୟ ସହିତ ପୋଷାକ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ଡ୍ରେପ୍ ପୋଷାକର ପରମ୍ପରା ରହିଲା।

ଶାଢ଼ି ଏବେ ବି କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:

ଆଜି, ବିଶ୍ୱ ଶାଢ଼ୀ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବାରୁ, ଏହା କେବଳ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଦିନ ନୁହେଁ, ବରଂ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାରେ ସିଲେଇ ହୋଇନଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।

ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ, ଶାଢ଼ୀ କେବଳ ପୋଷାକର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଉପାୟ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୈଳୀ ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଜଡିତ। ଏହି କାରଣରୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରୁ ଅଫିସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧାଯାଏ।

