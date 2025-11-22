୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡିଦେଲେ ଶରୀରରେ ଘଟେ କ’ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ …
ଯଦି ଆପଣ ମାତ୍ର ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନିୟମିତ ମଦ୍ୟପାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ କିମ୍ବା ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଥର ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାତ୍ର ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀରରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରାୟ ତିନି ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ନକରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କ’ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଲିଭର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ : ନିରନ୍ତର ମଦ୍ୟପାନ ଦ୍ୱାରା ଲିଭର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ନ କଲେ – ଲିଭରରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରଦାହ ଏବଂ କ୍ଷତିର ସ୍ତର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଲିଭର ନିଜକୁ ମରାମତି କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରେ।
ଓଜନ ହ୍ରାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ: ମଦ୍ୟପାନରେ ‘ଖାଲି କ୍ୟାଲୋରୀ’ ଥାଏ, ଯାହା ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ। ୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ହ୍ରାସ ପାଏ।
ପେଟ ଚର୍ବି ହ୍ରାସ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଦ୍ରୁତ ଓଜନ ହ୍ରାସ ଦେଖନ୍ତି।
ନିଦ୍ରା ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ: ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମଦ୍ୟପାନ ନିଦ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା। ମଦ୍ୟପାନ ଶୀଘ୍ର ନିଦ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ରାତିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନିଦ ଗଭୀର ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।
୨୧ ଦିନ ପାଇଁ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ନିଦ ଗଭୀର ହୁଏ,ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ମଦ୍ୟପାନ ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ମୃତି, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଚିନ୍ତା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିବାର ତିନି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ସ୍ପଷ୍ଟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏକାଗ୍ରତାର କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ। ସ୍ମୃତିଶକ୍ତି ଉନ୍ନତ ହୁଏ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ମସ୍ତିଷ୍କ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରେ ।
ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିବାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲାଭ ହେଉଛି ଶରୀର ହାଲୁକା ଏବଂ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ୨୧ ଦିନରେ ଥକାପଣ କମିଯାଏ। ସହନଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷମତା ଉନ୍ନତ ହୁଏ।
ଯଦି ଆପଣ ହଠାତ୍ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି ତେବେ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ: ଯଦି କେହି ପ୍ରତିଦିନ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ହଠାତ୍ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ…
ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା: ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଶରୀର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ, ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ସାଧାରଣ।
ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିପାରେ: ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଦ୍ୟପାନ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି।
ପେଟ ଖରାପ: କିଛି ଲୋକ ବାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି।