Hema Malini Muslim Name: ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ହେମା ମାଳିନୀ ନିଜ ନାଁ କଣ ରଖିଥିଲେ? ସତ ଜାଣିଲେ ବିଶ୍ବାସ ବି କରିବେନି…
ଇସଲାମ୍ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ପରେ ହେମା ମାଳିନୀ ନିଜ ନାଁ କଣ ରଖିଥିଲେ?
ମୁମ୍ବାଇ: 89 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସ୍ମୃତି ପୁଣି ଥରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ 65 ବର୍ଷର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କ୍ୟାରିଅରରେ, ସେ ଅଗଣିତ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଦିଗ ଯାହା ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାହ।
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ କରିଥିଲେ
1980 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦୀୟ ବିବାହ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । କାରଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକାଶ କୌରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚାରିଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ: ସନି ଦେଓଲ, ବବି ଦେଓଲ, ଅଜିତା ଦେଓଲ ଏବଂ ବିଜେତା ଦେଓଲ। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କିପରି ପୁନର୍ବାର ବିବାହ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୁଜବ ଚାଲିଥିଲା ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି।
ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ମୁସଲିମ ନାମ କ’ଣ ଥିଲା?
୧୯୭୯ ମସିହାରେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଯାହା ସେତେବେଳେ ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଥିଲା। ୨୧ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୭୯ ରେ ହେମା ମାଳିନୀ ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ବିବାହ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ନାମ ଦିଲାୱରୁ ଖାନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀ ତାଙ୍କର ମୁସଲିମ ନାମ ରଖିଥିଲେ ଆୟେଶା ବି । ଏହି ଦମ୍ପତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିଲେ।
ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଏହା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ବିରାଟ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେମା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କେବେ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଜାରି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କରିନଥିଲେ।
ନିକାହ ପରେ ପ୍ରେମର ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଥିଲା
ନିକାହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ଥିଲା। ମୁସଲିମ ବିବାହର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପରେ, ସେମାନେ ୨ ମଇ, ୧୯୮୦ ରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ହେମା ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିଗ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କେବେ ପରସ୍ପରର ପରିବାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ କୌର କେବେବି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ହେମାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଉଭୟ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଚାଲିଥିଲେ, ଏବଂ ହେମା ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ହେମା ମାଳିନୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେବଳ ଏକ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଯୁଗର ସାମାଜିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ଏକ କଷ୍ଟକର ଏବଂ ବିବାଦୀୟ ପଥ ବାଛିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିନଥିଲା।