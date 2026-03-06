IND vs NZ: ବୁମରାହଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ନ୍ଯୁଜିଲ୍ଯାଣ୍ଡ କ୍ଯାପଟେନ୍; ତାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିବ କିୱି ଟିମ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ସତର୍କ କଲେଣି ଫିଲିପ୍ସ…

''ବୁମରାହଙ୍କ ବଲ କାମ ନ କରୁ"- ଫିଲିପ୍ସ

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଯେଭଳି ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ତାହା ସାରା ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବୁମରାହଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୭ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି।

ଆସନ୍ତା  ୮ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ଭାରତ। ଏହି ଟାଇଟଲ ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା କହିଛି। ଏନେଇ କିୱି ଦଳର ଖେଳାଳି ଗ୍ଲେନ ଫିଲିପ୍ସ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି।

ବୁମରାହଙ୍କ ବଲ କାମ ନ କରୁ:  ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ଦଳ ଆଜି ଠାରୁ ଅଭ୍ଯାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିୱି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ ସାମା୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, “ସେ ଜଣେ ମହାନ ବୋଲର। ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ବୁମରାହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ। ତଥାପି, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷ, ଏବଂ ଆମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କର ଦିନ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଏହା ଫାଇନାଲ ଦିନଟି ହେଉ। ବୁମରାହଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗକୁ ଜରି ରଖି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଏବେ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି।

ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ୍ ବିପକ୍ଷରେ ବୁମରାହଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ମୋଟ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୫.୯୦ ହାରରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବୁମରାହଙ୍କ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ 6.62 ରହିଛି, ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ବୋଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରେକର୍ଡ ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କିୱି ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ 14ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, 23.37 ହାରରେ 16ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି।

