ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ତାହା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରି ଦେଖାଇଲେ; ଏବେ କ୍ରିସ ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୯୩ ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳି ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ୫୩ଟି ଛକା ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ରେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି।
IPL 2026 : IPL ସିଜନ୍ 2026 ରେ ଏଭଳି ଚମତ୍କାର ରେକର୍ଡସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ। ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ର ୬୪ତମ ମ୍ୟାଚ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ LSG ବିପକ୍ଷରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୩୮ଟି ବଲ୍ରେ ୯୩ ରନ୍ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ପାଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବୈଭବ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ IPL ଶତକରୁ ମାତ୍ର ୭ ରନ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନିଜ ପାଳିରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ଟି ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆର ଚାରିଆଡ଼େ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଶଟ ଖେଳିଲେ, ସେଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବୋଲରମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହାୟ ନଜର ଆସିଥିଲେ।
୫୩ଟି ଛକା ସହ ରଚିଲେ ଇତିହାସ
ଏହି ୧୦ଟି ଛକା ବଳରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ IPL 2026 ରେ ନିଜର ମୋଟ ଛକା ସଂଖ୍ୟାକୁ ୫୩ ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ IPL ର ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ରେ ୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ରସେଲ୍ IPL 2019 ରେ ୫୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୈଭବ ୫୩ଟି ଛକା ସହ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ କ୍ରିସ ଗେଲ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ୨୦୧୨ ରେ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ବିପଦରେ କ୍ରିସ ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ବୈଭବ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେହେଉଛି ଯେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୫୯ଟି ଛକାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇପାରେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଜନ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି ଏବଂ ବୈଭବଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୟ ବିପକ୍ଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। କେବଳ ଛକା ନୁହେଁ, ବୈଭବଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
ସେ ୨୩୬.୩ ର ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ରେଟ୍ରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା IPL ଇତିହାସରେ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ସେ ଏହି ମାମଲାରେ ଆନ୍ଦ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ୨୦୧୯ର ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ବଡ଼ ବଡ଼ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହି ସିଜନ୍ରେ ତିନିଥର ଗୋଟିଏ ପାଳିରେ ୧୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି। IPL ଇତିହାସରେ ଏହି କାରନାମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାରିଥର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବୈଭବ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଶୈଳୀ ସହ ବୈଭବ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ IPL ର ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ବନାଇ ଦେଇଛି। କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି।