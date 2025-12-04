ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାଶଙ୍କ ବିବାହ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭଉଣୀ ପଲକ ମୁଚ୍ଛଲ; ଅନେକ ଗୁଜବ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ…

କାହିଁକି ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି ବିବାହ କହିଲେ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କ୍ରିକେଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ଓ ପଲାଶ ମୁଚ୍ଛଲଙ୍କ ବାହାଘର ତାରିଖ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏବାବଦରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା।

ମାତ୍ର ଏହା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ କି ମିଛ ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ଯନ୍ତ ଦୁଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳି ପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ଯପଟେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଲାଶଙ୍କ ଭଉଣୀ ବା ଫେମସ ସିଙ୍ଗର ପଲକ ମୁଚ୍ଛଲ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା କି ପଲାଶ, ସ୍ମୃତିଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପ୍ରକାର ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ଅନ୍ଯପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା କୁହାଯାଉଛି କି ସ୍ମୃତି ଓ ପଲାଶ ଦୁହେଁ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ପଲାଶଙ୍କ ଭାଇ କହିଥିଲେ କି ସେପରି କିଛି ଡେଟ ଫାଇନାଲ କରାଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ବିବାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି।

ପଲକ ମୁଛଲ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ:

ପୂର୍ବରୁ, ପଲକ ମୁଛଲ ପଳାଶ ଏବଂ ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର କାରଣ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ଉଭୟ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।

ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସ୍ମୃତିଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ସ୍ମୃତି ଏବଂ ପଳାଶଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ପରିବାରର ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି।” ଏହିପରି କିଛି ଲେଖି ପଲକ ମୁଚ୍ଛଲ ଶେୟାର କରିଥିଲେ।

ପଲାଶଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କର ଗୁଜବ ଭାଇରାଲ୍:

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପଲାଶ ମୁଛଲ ଏବଂ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଚାଲିଥିବ ସମୟରେ, କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବାପା ଶ୍ରୀନିବାସ ମନ୍ଧାନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯେ ପଲାଶଙ୍କର ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ପଲାଶ କିମ୍ବା ସ୍ମୃତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗୁଜବ ଉପରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ବେଳେ ପଲାଶଙ୍କ ମାଆ କହିଥିଲେ କି ପଲାଶ , ସ୍ମୃତିଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରେ ଏପରିକି ସେ ତାଙ୍କ ସହ ବହୁତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଏପରି ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।

