ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ନା Iphone…କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ; ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ସରଳତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ସେ ଆଡ଼ମ୍ବର, ବିଳାସ କିମ୍ବା ବେଶଭୂଷାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରଳ, ଯାହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କେଉଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ତେଣୁ, ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ପଚାରନ୍ତି, ମୋଦୀ କ’ଣ ଆଇଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ନା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଫୋନ୍?

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସେ ଏକ RAX (ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ) ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ? ଏହି ଫୋନ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ C-DOT (ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେଲିମାଟିକ୍ସ) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏଥିରେ ସାମରିକ-ଗ୍ରେଡ୍ ଏନକ୍ରିପ୍ସନ ରହିଛି।

ଏହି ଫୋନରେ ତିନିଟି ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୟାକିଂ ଏବଂ ସାଇବର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଗୋପନୀୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି RAX ଫୋନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା VVIP ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା-ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।

ତଥାପି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ iPhone ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନେକ ଫଟୋଗ୍ରାଫରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ Apple iPhone ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି, କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେ iPhone ର ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ସଂସ୍କରଣ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧାରଣତଃ ନିଜେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।

 

