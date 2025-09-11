‘ତମ ଆଖିର ଆଇନା ହୋଇ ରହିବି’- ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଫସାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା, ପରେ ଯାହା କଲେ…

‘ତମ ଆଖିର ଆଇନା ହୋଇ ରହିବି’- ବୋଲ୍ଡ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଫସାଇଥିଲେ ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତା, ପରେ ଯାହା କଲେ…
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ନିଜର ନୃତ୍ୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଥିବା ମଲାଇକା ଆରୋରା 51 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେ 90 ଦଶକରେ ବଲିଉଡର ଖାନ ପରିବାରର ବୋହୂ ହୋଇଥିଲେ।
ସେ ଅଭିନେତା ଅରବାଜ ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲା। 19 ବର୍ଷର ବିବାହ ପରେ ଉଭୟ ଛାଡପତ୍ର ନେଇ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଅରବାଜଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ କରିବା ପରେ ମଲାଇକା ଆରୋରା ଅଭିନେତା ଅର୍ଜୁନ କପୁରଙ୍କ ନିକଟତର ହେଲେ।
ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଅରବାଜ ଖାନ ଜର୍ଜିଆ ଆଣ୍ଡ୍ରିଆନିଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରିଥିଲେ। ଜର୍ଜିଆଙ୍କ ସହ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ, ଅରବାଜ 2023 ମସିହାରେ ଶୁରା ଖାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଛାଡପତ୍ର ପରେ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ପରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିନ୍ତୁ, ଉଭୟ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ବହୁତ ଶିରୋନାମା କରିଥିଲେ।
୬ ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ
କହାଯାଏ ଯେ ମଲାଇକା ଆରୋରା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ କପୁର ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୯ ମସିହାରେ ଉଭୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ବୟସକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ମଲାଇକା ଆସନ୍ତା ମାସରେ ୫୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଥାପିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ୪୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ରଖିଛନ୍ତି।
ଅର୍ଜୁନ ମଲାଇକାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେରେ
ମଲାଇକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପରସ୍ପର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକାଠି ଛୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ମଲାଇକା ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପରସ୍ପରକୁ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଲାଇକାଙ୍କ ୫୦ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ, ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଜୁନ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଲେଖିଥିଲେ, “ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବେବି, ଆମେ ଦୁହେଁ ଏହି ଫଟୋରେ ଅଛୁ। ତୁମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଖୁସି, ହସ ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ଆଣିଛ। ତୁମ ସହିତ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଇଁ ଢାଲ ହୋଇ ଠିଆ ହେବି।”
୨୦୨୪ ମସିହାରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା
ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ସର୍ବଦା ମଲାଇକାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଦୁହେଁ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ୬ ବର୍ଷର ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା।