ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ବିଦା ହେଲେ ୪ ଖେଳାଳି, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ମାମଲାରେ ମିଳେ କି ଦଣ୍ଡ, BNS ର କେଉଁ ଧାରା ଅଧୀନରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୁଏ ମାମଲା
Match Fixing: ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଚାରି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଆସାମ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଇଶାନ ଅହମ୍ମଦ, ଅମନ ତ୍ରିପାଠି, ଅମିତ ସକ୍ସେନା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି।
ଗୌହାଟୀ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏକ ଏଫଆଇଆର୍ ଦାୟର କରିଛି, ଏବଂ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଆସନ୍ତୁ ଭାରତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା …
ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ: ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ନାହିଁ। କ୍ରୀଡା ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବା କିଛି ଦେଶ ପରି, ଭାରତୀୟ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଅପରାଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି।
କେଉଁ ଧାରା ଲାଗିବ: ପୋଲିସ ସାଧାରଣତଃ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ ଠକେଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଧାରା ୩୧୮ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅସତ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ କିମ୍ବା ଭୁଲ କ୍ଷତି କିମ୍ବା ଲାଭ କରାଏ। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂରେ ଦଳ, ଆୟୋଜକ, ପ୍ରାୟୋଜକ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଏହା ସହିତ, ଯଦି ଏକାଧିକ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ବାହାର ଏଜେଣ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଧାରା ୬୧ ଯୋଡାଯାଇପାରେ । କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ବହୁତ କମ୍ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ବୁକି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ଜଡିତ ଥାଏ।
କେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ: ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାର ଧାରା, ଯେପରିକି ଠକେଇ ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ସାତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ । ଯାହା ଅପରାଧର ଗମ୍ଭୀରତା ଏବଂ ଜଡିତ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତଥାପି, ପ୍ରମାଣର ଅଭାବ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସିଂ ମାମଲାରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଆସିଛି।
ବିସିସିଆଇର ଭୂମିକା: ଅପରାଧିକ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ବହୁତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଏହାର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଆଚରଣ ସଂହିତା ମାଧ୍ୟମରେ, ବିସିସିଆଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିପାରିବ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ବାସନ୍ଦ କରିପାରିବ, ଏବଂ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଆଜୀବନ ବାସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ।