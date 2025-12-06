ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଶ୍ବିନୀ; ଭିଡିଓରେ ଅନେକ କିଛି ଖୁଲାସା କଲେ, ତୃତୀୟ ODI ଆଗରୁ କହିଲେ ବଡ଼ କଥା…

ବିରାଟ ନୁହେଁ ଋତୁରାଜଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଲେ ଅଶ୍ବିନୀ !

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଗରୁ ଋତୁରାଜଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଲେ ଅଶ୍ବିନୀ। କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା।ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ଖେଳର ଭରପୁର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଆର. ଅଶ୍ବିନୀ। ଗାୟକୱାଡଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ କହିଲେ ଅନେକ କଥା। ଭାଇରାଲ

ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାୟପୁରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଶତକ ପରେ ଓପନର ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଏକଦିବସୀୟ ଦଳରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ୭୧ ରନ କରି ସେ ଆଗରୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।

ଋତୁରାଜ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ  ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସୁଯୋଗର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଭାରତ ତରଫରୁ ରାୟପୁରରେ ୮୩ ବଲ୍ ରେ ୧୨ ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ ୧୦୫ ରନ କରିଥିଲେ।

ଏପରିକି ବିରାଟଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ଇନିଙ୍ଗସ ଗତ ଦିନିକିଆ ମ୍ଯାଚରେ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ବିରାଟ ସେଞ୍ଚୁରୀ କରିଥିଲେ ଏହାସହ ଗାୟକୱାଡ ମଧ୍ୟ ଏକ ଲମ୍ବା ପାରି ଖେଳିଥିଲେ।

ଓପନର ଶୁବମନ ଗିଲ ଓ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ଯାଟ୍ସମ୍ଯାନ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଆହତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ଋତୁରାଜଙ୍କୁ ଦଳେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଏହାର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ଯକୁ ଦର୍ଶାଉଛି।

ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ବିପକ୍ଷରେ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍’ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିବା ବେଳେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ରନ୍ ସହିତ 210 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ରେଡ୍-ବଲ୍ ଆଉଟିଂରେ ପ୍ରଚୁର ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ରାଞ୍ଚିରେ ସ୍ଲିପ୍ ପରେ ରାୟପୁରରେ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ  ଖେଳାଳି ଉଭୟ ହାତରେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରି ଏହି ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ କେବଳ ଆଠ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କ ୟୁଟୁବ ଚ୍ଯାନେଲ ଆଶ କି ବାତରେ ଏହା ବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ କରି କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଋତୁରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ବର-4ରେ ବ୍ଯାଟିଙ୍ଗ କରିବାର ସମସ୍ତ କ୍ବାଲିଟି ରହିଛି । ଏପରିକି ଶ୍ରେୟସ ଫେରିବା ପରେ ଟିମରେ ଗାୟକୱାଡଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ହେବ ବୋଲି ସେ ମତ ରଖିଥିଲେ।

