ସିନେମାରୁ ରାଜନୀତି ଓ ରାଜନେତା ଯାଏଁ! ଯାହା ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନ କରିପାରିଲେନି, ତାହା ବିଜୟ କରି ଦେଖାଇଲେ
ଅଭିନେତା ହୋଇ କିପରି ରାଜନୀତିରେ ସଫଳ ହେଲେ ବିଜୟ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋମବାର (୪ ମେ’, ୨୦୨୬) ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଯଦି ଧାରା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ, ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତା ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ଦ୍ରାବିଡ ମୁନେତ୍ର କାଝାଗମ (DMK) ଏବଂ AIADMK ଦ୍ୱାରା ଦଖଲ କରାଯାଇଛି।
ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ଯୋଶେଫ ବିଜୟ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବା ଥଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ TVK ଆଜି ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଟିଭିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମିଲନାଡୁର ୨୩୪ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୦ଟିରେ ଆଗୁଆ ଅଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଧାରା ଉପରେ ଆଧାର କରି, ତାଙ୍କର ସେହି ବିଜୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, “ବିଜୟ ଆସିବେ” ତାହା ସତ ହେଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ସାଉଥ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ଯେପରିକି ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନ – ଯାହା କରିପାରି ନଥିଲେ, ବିଜୟ ତାହା କିପରି ହାସଲ କରିପାରିଲେ?
ସର୍ବପରି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଶାଳ ପ୍ରଶଂସକ ଅନୁସରଣ ଅଛି; ତେବେ, ବିଜୟ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ କଲେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିବାରେ ସକ୍ଷମ କଲା?
ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନ:
ବିଜୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ବିଶେଷକରି, କାହିଁକି ଏହି ଅଭିନେତାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ପରି ପୂଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ରଜନୀକାନ୍ତ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏହି ଦିଗରେ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାରୁ ଓହରିଗଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, କମଲ ହାସନ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୋଜନା ସହିତ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ୨୦୧୮ ରେ, ସେ ମକ୍କାଲ ନିଧି ମୈୟମ ନାମରେ ନିଜର ଦଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ।
କମଲ ହାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ; ହେଲେ, ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଏବଂ ଭାଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରିଲା ନାହିଁ।
ଏମାନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ଶିଖିଲେ ବିଜୟ:
ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ କମଲ ହାସନଙ୍କ ଭୁଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ ବିଜୟ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପାଦ ଥାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବିଜୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ କ୍ଲବ ‘ବିଜୟ ମକ୍କଲ ଇୟାକ୍କମ’ ସହିତ ବହୁତ ବିଚକ୍ଷଣତାର ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ।
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି, ଏହି କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟମାନେ ରକ୍ତଦାନ, ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସହାୟତା ଭଳି ସାମାଜିକ ପଦକ୍ଷେପରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛନ୍ତି।
ବିଜୟ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟର ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଟପ୍ପରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ଭୋଟ୍ ନ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଏହିପରି ଭାବରେ, ସେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶଂସକ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ରାଜନେତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଟିଭିକେ ଇସ୍ତାହାରରେ ଯୁବପିଢ଼ି, ମହିଳା ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଦଳ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଏହି ତିନୋଟି ବର୍ଗ ନିର୍ବାଚନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, ଦଳ ଆଠ ପ୍ରକାରର ମାଛ ପାଇଁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ (MSP) ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମାଛ ଧରିବା ନିଷେଧ ଅବଧି ସମୟରେ ୨୭,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ରିଲିଫ୍ ସହାୟତା, ସବସିଡି ଡିଜେଲ, ବୀମା କଭରେଜ୍ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଟିଭିକେ ମଧ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ – ପିଏଚଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମେତ।
ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେପରିକି ବାର୍ଷିକ ଛଅଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ୧,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିବାହ ସହାୟତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଠ ଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ପ୍ରଦାନ। ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ବିଜୟ ତାମିଲନାଡୁର ନାଡ଼ି ଆକଳନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।