ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କେଉଁ ନିୟମର ପାଳନ କରାଯାଏ, ଜାଣନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ…

ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କୁହେ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଅଶୁଭ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସର୍ବଦା ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ହୋଇଥାଏ।

ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଫାଲଗୁନ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ଷର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଅଗଷ୍ଟ ୧୨ ତାରିଖରେ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଫାଲଗୁନ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ହୋଇଥିଲା।

ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ହେବ, ଯାହା ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଦିନ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଧାର୍ମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଗ୍ରହଣର ସମୟକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ; ତେଣୁ, ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ ବିଶେଷ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି।

ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ:

ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ତୀବ୍ର ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ।

ଝାଡୁ – ପୋଛା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ:

ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଝାଡୁ କିମ୍ବା ପୋଛିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଜପ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ଘରର କାମ କରିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଶୋଇବା ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ।

ସିଲେଇ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବୁଣା ପାଇଁ ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନଖ କିମ୍ବା କେଶ କାଟିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁନି:

ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ପୂଜା ବିଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୁଇଁବା କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର ନାହିଁ:

ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ୍। କାରଣ ଗ୍ରହଣ ମା’ ଏବଂ ପିଲା ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

You might also like More from author
More Stories

‘କାଲା ହିରନ୍’ ଫିଲ୍ମ ଉପରେ ସଲମାନଙ୍କ ଆପତ୍ତି:…

ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ-…

KG ରୁ PG ପାଠପଢ଼ା ସବୁ ମାଗଣା! ଓଡ଼ିଶା…

ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଏହି…

1 of 10,304