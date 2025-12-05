ରୁଷିଆର କେଉଁ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲିଷ୍ଟ

ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା?

By Subhasmita Das

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବାବେଳେ, ଏକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଶ୍ନ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନାର ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି।

ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରକୃତ ମେରୁଦଣ୍ଡ କେଉଁ ଦେଶ ବହନ କରେ – ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ କୂଟନୀତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୈନିକଙ୍କ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ପଛରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶକ୍ତି ସାଜିଥିବା ସାମରିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିଷୟରେ।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମସ୍କୋର ଗଳିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଖାକୁ ଏକ ଇସ୍ପାତ ଚମକ ପ୍ରଦାନ କରିଆସିଛି ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଘନ ଗୁଳିବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା।

ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଚୁକ୍ତି କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା:

ଭାରତ ଏବଂ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସହଭାଗୀତା କେବଳ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅକଥିତ କାହାଣୀର ସ୍ତର। ସୋଭିଏତ୍ ଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦୃଢ଼ ରହିଛି ଯେପରି T-72 ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ମାଟିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଦ ରଖିଥିଲା।

ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଏବେ ବି ରୁଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେନାର ଗୁଳିଚାଳନା ଶକ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାୟୁସେନାର ଉଡ଼ାଣ କ୍ଷମତା ଏବଂ ନୌସେନାର ବୁଡ଼ାଜାହାଜର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରୁଷର ପାଦଚିହ୍ନ ସବୁଠି ରହିଛି।

ସେନା ପାଖରେ କେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି:

ସେନାର କାହାଣୀ ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ପର୍ବତରେ ନିୟୋଜିତ ସୈନିକଙ୍କ ପଛରେ ସିଧାସଳଖ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଧାଡ଼ିରେ ଏବେ ବି ରୁଷ ଇତିହାସ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୁଏ।

ଏହା T-72 ହେଉ କିମ୍ବା ଏହାର ଅଧିକ ଆଧୁନିକ ସଂସ୍କରଣ, T-90, ଭାରତ କେବଳ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିନାହିଁ ବରଂ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଉପଯୋଗ କରିଛି।

ଏହି ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଗର୍ଜନ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଋଷ କାରଖାନାଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ସେନାର “ହାର୍ଡକୋର ମେରୁଦଣ୍ଡ” ଭାବରେ ବାଛିଛି।

BMP-2 ପରି ପଦାତିକ ଯାନ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଚପଳତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ​​ଯେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ମଡେଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା।

ଦୀର୍ଘ ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁ ସ୍ଥିତିକୁ ଭେଦ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ସ୍ମର୍ଚ ଏବଂ ଗ୍ରାଡ୍ ରକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏହି ସହଭାଗୀତାର ନିରନ୍ତରତା, ଯାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ତୋପ ବାହିନୀର ଗତି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ।

ରାଇଫଲ୍ ସିରିଜ୍:

ଏହା କେବଳ ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ନୁହେଁ। ଜଣେ ସୈନିକର ପ୍ରାଥମିକ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ରାଇଫଲ୍। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା AK ସିରିଜ୍ ଏହି ସହଭାଗୀତାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକ।

AK-47 ହେଉ କିମ୍ବା ନୂତନ AK-203, ଭାରତ ଏବଂ ଋଷ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ପାଦନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ କେବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବାହାରେ, ବରଂ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ।

ବାୟୁସେନା ପାଖରେ କେତେ ରୁଷିଆନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି: 

ବାୟୁସେନା ପାଖରେ କେତେ ରୁଷିଆନ୍ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି? ବାୟୁସେନାର କାହାଣୀ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କେଉଁଟି? ଉତ୍ତର କେବଳ Su-30MKI।

ଏହି ବିମାନ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଉଡ଼ନ୍ତା ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନକୁ ଫିକା କରିଦିଏ। ଋଷ ଏବଂ ଭାରତ ଏହି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ଡ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ଏହା ଯେକୌଣସି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା।

MiG-29 ପରି ଜେଟ୍ ଏବଂ IL-76 ପରି ଭାରୀ ପରିବହନ ବିମାନ ଭାରତର ବାୟୁଶକ୍ତିକୁ ଆକାଶ ବାହାରକୁ ମହାକାଶ ଏବଂ ରଣନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର କରିଛି।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, S-400 ପରି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ବିମାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସ୍ତରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ, ଭାରତ-ରୁଷ ସହଭାଗୀତାର ନୂତନ ମୁହଁ।

ନୌସେନା ନିକଟରେ ରୁଷୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର:

ନୌସେନାର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ରୁଷର ଭୂମିକା ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଯାଏ। INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭଳି ବଡ଼ ବିମାନ ବାହକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ଏକ ମହାଦେଶୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

କିଲୋ-କ୍ଲାସ୍ ବୁଡ଼ାଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ତଳେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅକଳ୍ପନୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଭାରତର ଭଡ଼ା ନିଆଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ, ଚକ୍ର, କେବଳ ଏହାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ ବରଂ ଭାରତର ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମାଣୁ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ନୌବାହିନୀକୁ ତାଲିମ ଦେବାରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି।

