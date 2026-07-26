ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ପରେ ମିଳେ କି ପେନ୍ସନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସୁବିଧା ଶେଷ ହୁଏ ଏବଂ କେଉଁ ସୁବିଧା ମିଳେ
ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ କେତେ ମିଳିବ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟମ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଭାରତରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦରମା, ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଅନେକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିଶେଷାଧିକାର ହରାଉଥିବା ବେଳେ, କେବଳ ମନ୍ତ୍ରିପରିଷଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାଂସଦ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାସହ ‘ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଆଇନ୍’ର ପ୍ରାବଧାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରିତ।
ଇସ୍ତଫା ପରେ ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତା: କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଯିବା ପରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭତ୍ତା, ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ହେତୁ ମିଳୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥିବା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ମଧ୍ୟ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଲୁଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସାଧାରଣତଃ ପଦ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରାୟ ୧ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଙ୍ଗଳା ଖାଲି କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ।
ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍: କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେବଳ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା କାରଣରୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିନଥାଏ। ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପେନ୍ସନ୍ ବଦଳରେ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା ଏବଂ ଭତ୍ତାର ହକ୍ଦାର ହୋଇରହନ୍ତି। ସଂସଦୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ଏକାସଙ୍ଗେ ସଂସଦର ଦରମା ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଇସ୍ତଫା ପରେ ବି ଜାରି ରହେ ସାଂସଦ ଦରମା: ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ବି, ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଭାବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନଥାଏ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ଦରମା, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ଜାରି ରଖନ୍ତି।
କେବେ ମିଳିଥାଏ ପେନ୍ସନ୍: ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ନ ରହିବା ପରେ ହିଁ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ‘ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଆଇନ୍’ ଅଧୀନରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ନୂନତମ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ୩୧,୦୦୦ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୫ ବର୍ଷର ଅବଧି ପରେ ସଂସଦୀୟ ସେବାର ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ରେ ୨,୫୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସୁବିଧା: ମାସିକ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବତନ ସଂସଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅବସର ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା (CGHS) ଅଧୀନରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଏବଂ ଲାଗୁ ନିୟମ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ AC ରେ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।