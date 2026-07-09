ନିଜ ଶାସନ କାଳରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଉଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଆକବର, କ’ଣ ସେତେବେଳେ ବି ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା
ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଥିଲା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟାଇଲେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୁଗ ଏହାର ଅପାର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ମହିମା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦେଉଥିଲେ।
ଐତିହାସିକ ଅବୁଲ-ଫଜଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ଆଇନ-ଇ-ଆକବରୀ ଏହି ବିଶାଳ ମୋଗଲ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯୁଗର ଅନନ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର କିପରି କରାଯାଉଥିଲା।
ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ଆୟ କେତେ ଥିଲା:
୧୫୯୫ ମସିହାର ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ – ଆକବରଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ୩୯ତମ ବର୍ଷ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ ୯ କୋଟି ରୂପା ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଏହି ଯଥେଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱରୁ ଆକବର ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମନସବଦାରମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଭାବରେ ୭.୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁରା ରାଜପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରାସାଦର ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୭୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା।
ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜକୋଷ ସହଜରେ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ନିଟ୍ ବାର୍ଷିକ ଅତିରିକ୍ତ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା।
ସେହି ଯୁଗରେ ଏକ ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ତାକତ କେତେ ଥିଲା:
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକୃତ କ୍ରୟ ଶକ୍ତିକୁ ଆପଣ ଏହି ତଥ୍ୟରୁ ଆକଳନ କରିପାରିବେ ଯେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରୂପା ମୁଦ୍ରାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଥିଲା।
ପ୍ରାୟ ୧୫୯୫ ମସିହାରେ, ଏକ ସାଧାରଣ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାସିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିପାରୁଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଆରାମରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା।
ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମାସକୁ ଦୁଇ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଚଳାଇପାରୁଥିଲା, ତେଣୁ ସମ୍ରାଟ ଆକବରଙ୍କ ରାଜକୋଷରେ ବାର୍ଷିକ ୭.୫ ନିୟୁତ ଟଙ୍କା ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟ୍ରିଲିୟନ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହେବ।
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା କି:
ଆଜିର ପରି, ଆକବରଙ୍କ ଯୁଗରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପାସବୁକ୍ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନଥିଲା; ହେଲେ, ସେ ସମୟର ଆର୍ଥିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା।
ସାରା ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମହାଜନମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଏବଂ ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀ ଯାହା ସରାଫ୍ ଏବଂ ଶ୍ରଫ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହି ମହାଜନମାନେ ଆଧୁନିକ ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ; ସେମାନେ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଣ୍ଠିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁନଥିଲେ ବରଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ରାଜ ଦରବାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ଆଜିର ଚେକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଥିଲା ସେତେବେଳର ହୁଣ୍ଡି ପ୍ରଣାଳୀ:
ମୋଗଲ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଡକାୟତିର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ବହୁ ପରିମାଣର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୁଦ୍ରା ବହନ କରୁନଥିଲେ।
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ହୁଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ହୁଣ୍ଡି ଏକ ଲିଖିତ ଦଲିଲ୍ ଥିଲା ଯାହା ଆଧୁନିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ କିମ୍ବା ଡିମାଣ୍ଡ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା।
ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ନଗଦ ବ୍ୟବହାର ନକରି ଗୋଟିଏ ସହରରେ ଜଣେ ଫାଇନାନ୍ସରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରରେ ସହଜରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଥିଲା।
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲୁଥିଲା କ୍ରେଡିଟ୍-ଭିତ୍ତିକ ବାଣିଜ୍ୟ:
ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଋଣ କାରବାର ପାଇଁ ଏକ ଆଇନଗତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଢାଞ୍ଚା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଦଲିଲ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା।
ଏହି ଦଲିଲଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୋଟ୍ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କାରବାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା।
ଏହି ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଠକେଇ ବିନା ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁଗଲ ବଜାର ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା କାଗଜ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ହୁଣ୍ଡି ଏବଂ ସରଫ୍ ର ଏକ ଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ ପାଇଁ।