SBIରୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଗୃହ ରୁଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦରମା ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ଏବଂ EMI କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା…

୭୫ ଲକ୍ଷ ଗୃହ ରୁଣ ପାଇଁ କେତେ ଦରମା ଆବଶ୍ୟକ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗତ ବର୍ଷ ରେପୋ ହାରରେ 1.25 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପରେ, ଗୃହ ଋଣ ସୁଧ ହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହି କମ ସୁଧ ହାର ଫଳରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ EMI ର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଋଣଦାତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7.10 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। SBI ଗ୍ରାହକମାନେ ଏବେ ମାତ୍ର 7.25 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା SBI ରୁ 7.25 ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାରରେ 30 ବର୍ଷ ପାଇଁ 75 ଲକ୍ଷ ଗୃହ ଋଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ମାସିକ ଦରମା କେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ମାସିକ EMI କେତେ ହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରିବ।

୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୃହ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଦରମା ଆବଶ୍ୟକ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (SBI) ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୭.୨୫% ରୁ ଆରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। SBI ରୁ ୭.୨୫% ସୁଧ ହାରରେ ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୃହ ଋଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଦରମା ପ୍ରାୟ ୧,୦୦,୦୦୦ ହେବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଏହି ହିସାବକୁ ଆଧାର କରି, ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସକ୍ରିୟ ଋଣ ବାକି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ୭.୨୫% ସୁଧ ହାରରେ ୩୦ ବର୍ଷ ପାଇଁ SBI ରୁ ୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୃହ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୫୦,୦୦୦ ମାସିକ EMI ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ, ଗୃହ ଋଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କ ଦରମାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ସାଧାରଣତଃ ଋଣ EMI ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ଯାଏ।

କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି: ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ରର ଋଣଦାତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ବନିମ୍ନ 7.10% ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହା ସହିତ, କାନାରା ବ୍ୟାଙ୍କ (7.15%), ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ (7.20%), ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଆଣ୍ଡ୍ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ (7.30%) ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୁଧ ହାରରେ ଗୃହ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛି।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଭଲ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ସୁଧ ହାରରେ ରିହାତି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାୟତଃ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଦୃଢ଼ କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୁଧ ହାର ଡିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବିପରୀତରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଖରାପ ଥାଏ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଋଣ ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରେ। ଏଣୁ ଗୃହରୁଣ କରିବା ଆଗରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।

1 of 6,763