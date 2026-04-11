ଇରାନ ଉପରେ କେଉଁସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ଆମେରିକା, ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାରେ ଯାହାକୁ ହଟାଇବାକୁ ହେଉଛି ଦାବି
ଏହିସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହଟାଇବାକୁ ଦାବି କରୁଛି ଇରାନ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସଲାମାବାଦରେ ଚାଲିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିନାହିଁ।
ଏହି ଆଲୋଚନାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଭା ହେଉଛି: ଇରାନ ତା’ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ କଟକଣାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି।
ଏହାର ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ, ତେହେରାନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ପୂର୍ବ ସର୍ତ୍ତ।
ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଇରାନର ପ୍ରାଥମିକ ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଣ। ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ସହିତ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାଣିଜ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବାରୁ ନିଷେଧ କରେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆହୁରି ଏକ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଏ; ଏହା ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରେ। ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକଗୁଡ଼ିକ ଇରାନକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ନେଟୱାର୍କରୁ ପୃଥକ କରିଛି।
ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ଇରାନ ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଏହାର ଆର୍ଥିକ ସଂଯୋଗର ପୁନଃସ୍ଥାପନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି। ଏଥିରେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷକରି SWIFT ନେଟୱାର୍କରେ ପ୍ରବେଶ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ପ୍ରବେଶ ବିନା, ଇରାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାରବାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।
ଫ୍ରିଜନ୍ ଆସେଟ୍ସ:
ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦେଶରେ ଇରାନର ସମ୍ପତ୍ତି ଜମା କରାଯାଇଛି। ଇରାନର କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଛି। ତେହେରାନ ଏହାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ଜାରି କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି।
ତୈଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି ରପ୍ତାନି ଉପରେ କଟକଣା:
ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଇରାନର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ସୀମିତ ହୋଇଛି। ଏହି କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେଉଛି ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା।
ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ର:
କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ଇରାନର ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପ, ବନ୍ଦର ପରିଚାଳକ ଏବଂ ଏହାର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି। ଏହି କଟକଣାଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ-ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ବିକାଶକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି।
ଜାତିସଂଘ ଏବଂ ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଟକଣା:
ଇରାନ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାର ଅଧିକାରକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଏହି ଆଲୋଚନାରେ, ଇରାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରୁଛି।