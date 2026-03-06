Mahindra Scorpio-N କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ସାଲାରି ହୋଇଥିବା ଦରକାର? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ EMI…

କେତେ ସାଲାରିରେ କିଣିପାରିବେ ସ୍କର୍ପିଓ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ‘SUV ‘ ଠାରୁ ତଗଡା ଫିଚର ଥିବା ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କୋର୍ପିଓ-N, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକ ଏବଂ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହାକୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବ ଆପଣଙକର ସାଲାରୀ କେତେ ରହିଲେ ଏହି ଗାଡି଼କୁ ଆପଣ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ ଓ କେତେ EMI ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ବଜେଟ୍: ସ୍କର୍ପିଓ-ଏନର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 25 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ Z4 କିମ୍ବା Z6 ଡିଜେଲ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ (ବୀମା, RTO ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସ ସମେତ) ପ୍ରାୟ 18 ଲକ୍ଷରୁ 20 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ।

 EMIର ହିସାବ:  ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ Scorpio-N ର ମଧ୍ୟମ-ପରିସୀମା ପ୍ରକାର ବାଛନ୍ତି, ଯାହାର ଅନ୍-ରୋଡ୍ ମୂଲ୍ୟ 19 ଲକ୍ଷ।

ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ: ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମରେ 20%, କିମ୍ବା 3.80 ଲକ୍ଷ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।
ଋଣ ପରିମାଣ: ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଏବେ 15.20 ଲକ୍ଷ ହେବ।
ସୁଧ ହାର ଏବଂ ସମୟ: ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ (60 ମାସ) ପାଇଁ ହାରାହାରି 9.5% ସୁଧ ହାରରେ ଋଣ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ EMI ପ୍ରାୟ 31,900 ହେବ।

ଆପଣଙ୍କ ଦରମା କେତେ ରହିବା ଉଚିତ୍: ଫାଇନାନ୍ସର ଏକ ଥମ୍ବ ରୁଲ ରହିଛି – 20/4/10 ନିୟମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କାର EMI ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଥିବା ଦରମାର 25% ରୁ 30% ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର EMI 32,000, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ହାତରେ ଥିବା ଦରମା ଅତି କମରେ 1 ଲକ୍ଷ ରୁ 1.20 ଲକ୍ଷ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କାର କିସ୍ତି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ, ନିବେଶ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ଦେବ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଋଣ ନାହିଁ (ଯେପରିକି ଗୃହ ଋଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଋଣ), ତେବେ ଆପଣ 80,000 ଦରମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ରିସ୍କ ନେଇ ଆଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଟିକେ ଚିନ୍ତାଦାୟକ ହୋଇପାରେ।

କେବଳ EMI ଦେବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। Scorpio-N ପରି ଏକ ବଡ଼ SUV ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆସିଥାଏ। ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତି 1,000 କିଲୋମିଟର ଚଲାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 8,000-10,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ସର୍ଭିସିଂ ଏବଂ ବୀମା ନବୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000-3,000 ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ।

