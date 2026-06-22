ଭୁଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ କାରର ଟାଙ୍କିରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ କ’ଣ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଉପରେ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଜରିମାନା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ କାରରେ ଭୁଲବଶତଃ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହି ଅବହେଳା ଇଞ୍ଜିନକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭୟଭୀତ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ।
ତେଲେଙ୍ଗାନାର ୱାରାଙ୍ଗଲରୁ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ଗ୍ରାହକ କୋର୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ କାରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଜଣେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ୨୬,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଭୁଲବଶତଃ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲ କାରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ କାରଟି ଖରାପ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ କାରରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ପେଟ୍ରୋଲ ଜାଗାରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲେ କ’ଣ କରିବେ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଭୁଲବଶତଃ ପେଟ୍ରୋଲ ବଦଳରେ ଡିଜେଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଦୌ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଡିଜେଲ ସମଗ୍ର ସିଷ୍ଟମରେ ପରିକ୍ରମା କରିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।
ଗାଡିଟିକୁ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଟାଣି ନିଅ।
ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି କରି ସଫା କରନ୍ତୁ
ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରୁ ଏକ ରସିଦ କିମ୍ବା ବିଲ୍ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ
ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ପମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭୁଲର ଏକ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ କାରର ଇନ୍ଧନ ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଥିବା ‘ପେଟ୍ରୋଲ୍’ ଚିହ୍ନର ଏକ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ।
ଗ୍ରାହକ କେଉଁଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ:
ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟର ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷତି ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ଉପଭୋକ୍ତା ଫୋରମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର କୋର୍ଟ- ଆପଣ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାହକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କମିଶନରେ ‘ସେବାରେ ଅଭାବ’ ପାଇଁ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇ-ଦାଖିଲ ପୋର୍ଟାଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ।
ତୈଳ କମ୍ପାନୀରେ ଅଭିଯୋଗ- ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀର ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବର – ଯେପରିକି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍, କିମ୍ବା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ – କୁ କଲ୍ କରି ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ନମ୍ବର ପାଇପାରିବେ।