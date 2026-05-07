ଟ୍ରେନରେ ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ସିଟ୍ ରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଉଠାଇ ଦିଏ, ତେବେ କ’ଣ କରିବେ? ଏମିତି ପଢାନ୍ତୁ କାନୁନି ପାଠ
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ ରହିଛି ରେଲଓ୍ୱେ ନିୟମ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟ୍ରେନ, ବସ୍ କିମ୍ବା ମେଟ୍ରୋରେ, ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଛୋଟ ପିଲା ବସିଥିବା ସିଟ୍ ରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନିଜେ ବସିଯାଆନ୍ତି।
ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତି ଯେ କେହି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ସିଟ୍ ରୁ ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ। ଯାହା ଜବରଦସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ଖାଲି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବିବାଦ ବିନା ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ହେବ।
ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ:
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଟିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବ, ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ହିଁ ସେହି ସିଟ୍ ଉପରେ ଅଧିକାର ରହିବ।
ଯଦି କେହି ତୁମ ପିଲାକୁ ଉଠାଇ ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ତୁମର ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଅ ଏବଂ କୁହ ଯେ ଏହା ତୁମ ସିଟ୍ ନୁହେଁ ଆମ ସିଟ୍।
ପ୍ରାୟତଃ, ଲୋକମାନେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ କରନ୍ତି; ତେଣୁ, ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହେବା ଉଚିତ।
ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଟ୍ ଖାଲି ନକରନ୍ତି:
ଯଦି ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆସନ ଖାଲି କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ଯୁକ୍ତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନରେ ଉପସ୍ଥିତ TTEଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେବା ଉଚିତ।
ଜଣେ TTE ଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସିଟ୍ ମିଳିବ।
ଯଦି TTE ନଥିବେ ତେବେ କ’ଣ କରିବ:
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରେଳବାଇକୁ ପଠାଇପାରିବେ।
ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ୧୩୯ ନମ୍ବରକୁ ଏକ ମେସେଜ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ।
ମେସେଜକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଫର୍ମାଟ୍ କରନ୍ତୁ: ସିଟ୍ ପିଏନଆର ନମ୍ବର ସିଟ୍ ନମ୍ବର ଅଜଣା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକ୍ତିଆର।
ଆଉ ଏକ ସହଜ ଉପାୟ:
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ RailMadad ଆପ୍ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସିଧାସଳଖ ରେଳବାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ।
ରେଳ ନିୟମ କ’ଣ କୁହେ:
ରେଳବାଇ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେଟ୍ ବିନା କିମ୍ବା ଅନୁମତି ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାର ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍ରେ ବସି ତାହା ଖାଲି କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସିଟ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜରିମାନା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ।