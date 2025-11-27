Garuda Purana: ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମିଳେ ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ, ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ହୋଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା

ଏହିସବୁ ସଙ୍କେତ ମିଳିଲେ ଜାଣିନିଅନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ୧୮ଟି ମହାପୁରାଣ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଯାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।

ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ।

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଅନୁଭବ କରେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିପାରେ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା।

ଛାଇ ଦେଖାନଯିବା:

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ନିଜର ଛାଇ ଦେଖି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ।

ପୂର୍ବପୁରୁଷ ନଜର ଆସିବା:

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବାର ସଙ୍କେତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ।

ଯମଦୂତ ନଜର ଆସିବା:

ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହୁଏ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏପରି ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହୁଏ ଯେପରି କେହି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ପାଖରେ ଏକ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରେ।

ଭଲ ଓ ଖରାପ କର୍ମ ନଜର ଆସିବା:

ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶେଷ ବହୁତ ଦୂରରେ ନାହିଁ।

ହାତ ରେଖା ଫିକା ପଡିବା:

ହାତର ରେଖା ଫିକା ପଡ଼ିଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବାର ଏକ ସଙ୍କେତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ହାତର ରେଖା ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାଏ।

ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ନଜର ଆସିବା:

ଜୀବନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଦ୍ୱାର ଦେଖେ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ବୁଝିଯିବା ଉଚିତ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ନିକଟତର।

