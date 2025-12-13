ଫୁଟବଲ ଜଗତର ଭଗବାନ ମେସିଙ୍କୁ ନଦେଖିପାରି କୋଲକାତା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହଙ୍ଗାମା, ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିପରି ରହିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା
କୋଲକାତାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି?
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫୁଟବଲ ଜଗତର ଭଗବାନ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଲିଓନେଲ ମେସି ଶେଷରେ ଭାରତ ମାଟିରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର “GOAT India Tour 2025” କୋଲକାତାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ କୋଲକାତାରେ ବ୍ୟାପକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ସଲ୍ଟ ଲେକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖରାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରହଣି ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି:
ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଏକ ଉତ୍ସବମୁଖୀ ଦିନ ପାଲଟିଛି। ମେସି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଫୁଟବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେସିଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି।
ବିପୁଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯାହା ରାତି ୧୧:୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। QR କୋଡ୍ ସ୍କାନିଂ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଇଭେଣ୍ଟ ସମୟରେ କେବଳ ଥରେ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ, ଏକ QR କୋଡ୍ ସ୍କାନ କରିବା ପରେ। ପରେ ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ବାରକୋଡ୍ ପାସ୍ ଜାରି କରାଯିବ।
ପୋଲିସ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ପାସ୍ ବିନା ପ୍ରବେଶ କଲେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବ। ଲାପଟପ୍, ବ୍ୟାଗ୍, ପାଣି ବୋତଲ, କ୍ୟାମେରା, ଦିଆସିଲି, ଲାଇଟର, କଲମ, ହେଲମେଟ୍, ପରଫ୍ୟୁମ, ଧାରୁଆ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ପ୍ରବେଶ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୦ଟି ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଡିୟମ ବାହାରେ ୧ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ନଅଟି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ VVIP/VIP ପାସ୍ ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ରାଚାକୋଣ୍ଡା ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ୨୫୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି, ସୁରକ୍ଷା, ଟ୍ରାଫିକ୍, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଆରୋହୀ ପୋଲିସ, ବଜ୍ର, ଅଗ୍ନିଶମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହାୟତାରେ।
ଗେଟ୍ ନମ୍ବର ୧ କେବଳ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଭିଭିଆଇପିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଟିକେଟରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଗେଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଷ୍ଟାଡିୟମ ଚାରିପାଖରେ, ଚେକପୋଷ୍ଟରେ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ୪୫୦ ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି।
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ:
ତେଲେଙ୍ଗାନା ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡୀ ମେସିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ମେସିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ।
କୋଲକାତାର ଘଟଣା ପରେ ଆମେ ଅଧିକ ସତର୍କ ଅଛୁ। କୋଲକାତାର ଘଟଣାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛୁ।
ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଏହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ କୋଲକାତାରେ ଦଉଡ଼ି ଦଳ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ଏପରି ଘଟଣା ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉପ୍ପଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି କରିଛୁ। ଆମେ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଉଡ଼ି ଦଳ ନିୟୋଜିତ କରିଛୁ। ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ।” ଶହରର ଭାରି ଯାନର ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛୁ।