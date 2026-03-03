ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ହଠାତ୍ କ’ଣ ହେଲା, କାନ ତଳ ବେକରେ ବଡ଼ ଲାଲ ଚିହ୍ନ, ପୁରା ଦୁନିଆ ଚିନ୍ତାରେ…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ରୋଗ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ନଜର ରଖିଛି।

କିନ୍ତୁ ଏହାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବେକ ତଳେ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବା ପରେ, ଏହାର କାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା।

ପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏହି ବଡ଼ ଲାଲ ଦାଗ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଏକ ସ୍କିନ କ୍ରିମକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲା, ଯଦିଓ କ୍ରିମ୍ କେଉଁ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି ତାହା ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାନ ତଳେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଲାଲ ଚିହ୍ନ ଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସର ପୂର୍ବ କୋଠରୀରେ ପଦକ ସମ୍ମାନ ସମାରୋହ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଫଟୋର କ୍ଲୋଜ୍-ଅପ୍ ସମୟରେ ଏହି ଲାଲ ଚିହ୍ନ କଏଦ ହୋଇଥିଲା।

କ୍ଷତଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ:

“ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କ ବେକର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ରିମ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଚର୍ମ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି,” ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଡାକ୍ତର ସିଆନ୍ ବାର୍ବେଲା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି।

“ଟ୍ରମ୍ପ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଧରି ଏହି ଚିକିତ୍ସା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚିହ୍ନ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।”

ହେଲେ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ କ୍ରିମ୍ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତର ଦେଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଏହା କ’ଣ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ୍ କେବେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କେଉଁ ରୋଗକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଫେବୃଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ଆମେରିକାର ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବେକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର:

ଗତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶାରୀରିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ଚର୍ମ ରୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୋମେଟାସୋନ କ୍ରିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି।

ଗତ ଜାନୁଆରୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ୭୯ ବର୍ଷୀୟ ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି।

ଡକ୍ଟର ସିଆନ୍ ବାର୍ବେଲା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବୟସ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ସ୍କ୍ରିନିଂର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଅକ୍ଟୋବରରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ପେଟର MRI ଇମେଜିଂ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା।

ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ୱାଲ୍ଟର ରିଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ମେଡିକାଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କରାଯାଇଥିବା ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

