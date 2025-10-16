ICMRର ବଡ ଖୁଲାସା, ଖୁବ୍ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ….
ଖୁବ୍ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ….
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଏହାର ନିଜସ୍ଵ ସ୍ୱାଦ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମେଡିକାଲ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ନୂତନ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପଛରେ ଥିବା ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟଗତ ବିପଦ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଦେଶରେ ମୋଟାପଣ, ମଧୁମେହ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଦୁର୍ବଳତା ପରି ସମସ୍ୟା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ICMR ରିପୋର୍ଟ: ICMR ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଗବେଷଣାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ୬୫ ରୁ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଥାଏ, ସେହିପରି ପ୍ରୋଟିନ୍ କେବଳ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ତ ପୂରଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିଟାମିନ୍ ମିଳେନାହିଁ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାତ, ରୋଟି ଏବଂ ଆଳୁ ଭଳି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ଖାଦ୍ୟ । ICMR ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ ଶର୍କରା ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଚର୍ବି ଜମାଟ ହୁଏ । ଯାହା ଫଳରେ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି, ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମଧୁମେହ ପରି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ।
ପ୍ରୋଟିନର ଅଭାବ: ରିପୋର୍ଟରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କେବଳ ୩୫ ରୁ ୪୦ ଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି । ଡାଲି, କ୍ଷୀର, ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ସୋୟା ଭଳି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଭାରତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନାହିଁ । ଯାହା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ICMR ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଗହମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଏବଂ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଛ ଏବଂ ନଡ଼ିଆରୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ସାରା ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଛି।
ICMR ର ଚେତାବନୀ : ICMR ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟରେ କାର୍ବୋହାଇଟ୍ରେଟ ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଚର୍ବି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।