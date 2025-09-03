Yamaganda Kaal: ଦିନର ଏହି ସମୟ ହୋଇଥାଏ ଯମରାଜଙ୍କ ସମୟ; ଭୁଲରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହି 5 କାମ

ଯମଗଣ୍ଡ କାଳକୁ ଯମକାଳ କିମ୍ବା ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦିନର ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭତା ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।

By Seema Mohapatra

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ହିନ୍ଦୁ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗରେ ରାହୁକାଳର ସମୟକୁ ଯେପରି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ଏକ ସମୟ ଅଛି ଯାହା ଯମରାଜଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ। ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହାକୁ ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ କୁହାଯାଏ। ଏହା ରାହୁ କାଳ ଏବଂ ଭଦ୍ରା ପରି ଏକ ଅଶୁଭ ସମୟ।

ଯମଗଣ୍ଡ କାଳକୁ ଯମକାଳ କିମ୍ବା ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦିନର ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭତା ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ। ଯମକାଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଥିବା ସମୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।

ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ ପ୍ରତିଦିନ ୧ ଘଣ୍ଟା ୩୦ ମିନିଟରୁ ୧ ଘଣ୍ଟା ୪୦ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଯମଗଣ୍ଡ କାଳର ସମୟ ଦିନ ହିସାବରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଜ୍ୟୋତିଷ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ।

ଯମରାଜଙ୍କ ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କେବଳ ଶେଷକୃତ୍ୟ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍। ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ ସମୟକୁ ମୃତ୍ୟୁ, ବାଧା, ଭୟ ଏବଂ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଏ।

ଯମଗଣ୍ଡ ସମୟରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ବିବାହ କରିବା କିମ୍ବା ନିର୍ବନ୍ଧ କରିବା, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରିବା, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି, ଅସଫଳତା କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ସମାନ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ, ଯମଗଣ୍ଡ କାଳ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ ଅଥବା ଏହା ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଏହା ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶବଦାହ (ମୃତ୍ୟୁ ସଂସ୍କାର) କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଶବଦାହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

 

