ବାଇକ୍ର ଫୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ ? ଘାବରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମିନିଟ୍ରେ ଦୂର କରନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା
ବର୍ଷା କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ ବାଇକ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ, ତେବେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ମେକାନିକ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଘରେ ସହଜ ଉପାୟରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସଠିକ୍ ଉପାୟ।
Bike Care Tips : ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ଷା ଦିନେ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଧୋଇବା ସମୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭୁଲବଶତଃ ବାଇକ୍ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଯାଏ। ଏହାର କାରଣରୁ ବାଇକ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘାବରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି କିଛି ସହଜ ଉପାୟରେ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ।
୧. ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପେଟ୍ରୋଲ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଖାଲି କରନ୍ତୁ
ଯଦି ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଖାଲି କରିଦେବା ଉଚିତ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ଅଲଗା କରିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବ।
୨. ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋତଲର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ
ଟ୍ୟାଙ୍କରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଫା ଏବଂ ଶୁଖିଲା ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲକୁ ବୋତଲରେ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଯିବ।
୩. ଖାଲି ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ କିଛି ସମୟ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଖାଲି ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଓଦା ଅଂଶ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଖିଯିବ।
୪. ପାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲକୁ କିପରି ଅଲଗା କରିବେ
ବୋତଲରେ ବାହାର କରିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପାଣି ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛି ସମୟ ହଲାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ, ଉଭୟ ଅଲଗା ସ୍ତରରେ ଦେଖାଯିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ତଳେ ପାଣି ଏବଂ ଉପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଜମା ହୋଇ ରହିବ।
୫. ପାଣିକୁ ଅଲଗା ବାହାର କରନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଲଗା ହୋଇଯିବ, ସତର୍କତାର ସହ ପାଣିକୁ ବାହାର କରି ଦିଅନ୍ତୁ।
ବଳକା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୁନର୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କି?
ପାଣି ଅଲଗା କରିବା ପରେ ବଳକା ପେଟ୍ରୋଲକୁ ପୁନର୍ବାର ଫୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ପକାଇ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ହୁଏ ଯେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଏବେବି ପାଣି ରହିଯାଇଛି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ତଥାପି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ କୌଣସି ମେକାନିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।