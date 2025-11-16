ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ? ଅନେକ କରନ୍ତି ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁନି …

Mobile Fact:ଆଜିର ଯୁଗରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ?

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜିର ଯୁଗରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଆମ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେବା, ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯାଏ । ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହଠାତ୍ ମୋବାଇଲ୍ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲେ କ’ଣ କରିବେ?

ଯଦି ଫୋନଟି ଚାଲୁ ଅଛି ଅଛି ଓ ସେଥିରେ ପାଣି ପଡ଼ିଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଫୋନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଲେ ଭିତର ସର୍କିଟରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଡିଭାଇସକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏକ ରିମୁଭେବଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ତେବେ ବ୍ୟାଟେରୀ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିମ୍ କାର୍ଡ ଏବଂ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ, ପାଣି ତାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିକୁ ଏଡାଯାଇପାରିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Gold Price: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

କାଶ୍ମୀରୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ…

ଏକ ନରମ ସୂତା କପଡ଼ା କିମ୍ବା ଟିସୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନକୁ ବାହାରୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏହାକୁ ଆଘାତ କିମ୍ବା ଜୋରରେ ନ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ପାଣି ଭିତରକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଏହା ପରେ, ଫୋନକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଭଲ ପବନ ଦେଉଥିବ।

ଏକ ପୁରୁଣା କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷିତ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଯେ, କଞ୍ଚା ଚାଉଳର ଏକ ବାକ୍ସରେ ଫୋନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋତି ଦେବା। ଚାଉଳ ଆର୍ଦ୍ରତା ଶୋଷଣ କରେ। ଅତି କମରେ ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋନକୁ ଏପରି ରଖନ୍ତୁ।

ଅନେକ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ହେୟାର ଡ୍ରାୟର କିମ୍ବା ଗରମ ପବନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଫୋନକୁ ଶୁଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏହା ଫୋନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ ତରଳିପାରେ କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଚାଲୁ ହେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏହାକୁ ଅଧିକୃତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନେଇ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଫୋନରେ ପାଣି ପଶିଯିବା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପରି ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

Gold Price: ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ! ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼…

କାଶ୍ମୀରୀମାନେ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ମାଂସ ସବୁଠାରୁ…

ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦରକାର କି VIP ନଂ, ଏବେ ଘରେ ବସି…

ବୃନ୍ଦାବନର ରହସ୍ୟମୟୀ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର,…

1 of 3,116