ATMରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ ଚିରା ନୋଟ୍ ବାହାରିଲେ କ’ଣ କରିବେ? ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ RBIର ଜରୁରୀ ନିୟମ

RBI ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ କଟା ନୋଟ୍ ସହଜରେ ବଦଳାଇହେବ। ତଥାପି, ନୋଟ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ RBI ର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା କାଢ଼ିଥାଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନୋଟ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇ ଦେଖୁ ଯେ ଏହା ଚିରିଯାଇଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ, ଦୋକାନୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରନ୍ତି।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହୁ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଏଟିଏମ୍ ମେସିନ୍‌ରେ ଏକ ଚିରା କିମ୍ବା କଟା ନୋଟ୍ ମିଳେ ତେବେ କ’ଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା କଟା ନୋଟ୍ ବଦଳାଇ ହେବ କି ନାହିଁ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ( RBI ) ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କଟା ନୋଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ନିୟମ ଜାରି କରିଛି।

ATMରୁ ଚିରା ନୋଟ୍ ସହିତ କଣ କରିବେ: ଯଦି ଆପଣ କେବେ ATM ରୁ ଏକ ଚିରା କଟା ନୋଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସହଜରେ ବଦଳାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଯେଉଁଠାରୁ ନୋଟ୍ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଠାଣର ତାରିଖ, ଦିନ ଏବଂ ସମୟ ବିଷୟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଆପଣଙ୍କୁ ATM ମେସିନର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଠିକଣା ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ATM ସ୍ଲିପ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଲଗ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆବେଦନ ଏବଂ ନୋଟ୍ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ମୂଲ୍ୟର ଆଉ ଏକ ନୋଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ।

ଏହି ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ବଦଳ ହେବ ନାହିଁ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୋଟ୍ ବଦଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ନୋଟ୍ ୫୦% ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ବଦଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ନୋଟ୍ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ତାହା ବଦଳ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୋଟ୍ ରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥାଏ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୱାଟରମାର୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥାଏ, ତେବେ ନୋଟ୍ ବଦଳ କରାଯିବ ନାହିଁ।

RBI ର ନିୟମ କ’ଣ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ନୋଟକୁ କେବଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଯଦି କୌଣସି ନୋଟ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ସୂଚନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କିମ୍ବା ହଜିଯାଏ ନାହିଁ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଘରୋଇ ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା RBI କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହଜରେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ। ଏହି ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ନୋଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ।

