ପାସୱାର୍ଡ ଭୁଲିଯାଇଛନ୍ତି ନାଁ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି…କରନ୍ତୁ ଏହି ୪ଟି ଉପାୟ, ବଡ କ୍ଷତିରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ
ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହି କାମ…
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପାସୱାର୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ପାସୱାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପଲ୍ କହିଛି ଯେ ୨୦୨୨ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ୨.୬ ବିଲିୟନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାଇବର ଅପରାଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ସେସ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ iPhone ରେ ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି ନେଇ ସୂଚନା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତୁରନ୍ତ ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାନ୍ତୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଟା ଲିକ୍ ବିଷୟରେ ନିଟିଫିକେଶନ ମିଳୁଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ବଦଳାନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ iPhone ରେ Apple Passwords ଆପରେ ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ଡ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତା’ପରେ, “ଚେଞ୍ଚ ପାସୱାର୍ଡ” ଉପରେ ଟାପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଅପଡେଟ୍ କରନ୍ତୁ।
ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ: ଟୁ-ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ(2FA) ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷାର ଆଉ ଏକ ସ୍ତର । ଏହାକୁ ଏନାବଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାସୱାର୍ଡ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଭେରିଫିକେସନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଇମେଲ୍କୁ ଏକ କୋଡ୍ ପଠାଇଯିବ । ପାସୱାର୍ଡ ଲିକ୍ ହେବା ଘଟଣାରେ 2FA ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଭ୍ୟୁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର, ଅନଧିକୃତ ଲଗଇନ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେଟିଂସରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ।
ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର: ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଜବୁତ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଜରୁରୀ । କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ପାସୱାର୍ଡ ମ୍ୟାନେଜର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଏନକ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଭଲ୍ଟରେ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅନନ୍ୟ ପାସୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ କରିଥାଏ।