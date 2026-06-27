ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ? ଏହି ୫ଟି ଟିପ୍ସ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ
ଚଳନ୍ତା କାରର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କଣ କରିବେ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ଏହି ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ
Driving Tips: ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କାର୍ର ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତରତର ହୋଇ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।
ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନଡରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ । ଯଦି କାର୍ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେମିତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ।
ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ
ଯଦି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଭୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।
ହାଜାର୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ
ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍ର ହାଜାର୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ (ଚାରିପଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର) ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିୟର କମାନ୍ତୁ
ଯଦି କାର୍ ଟି ହାଇ ଗିୟରରେ ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ ଗିୟରକୁ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାନ୍ତୁ (ଡାଉନ୍-ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ) । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହଜ ହେବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କାର୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ୍ କ୍ଷତି ହେବା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର
ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଧରି ଗାଡ଼ିର ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି କାର୍ରେ ମେକାନିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ବଟନ୍କୁ ଦବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର-ତଳ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ଝଟ୍କାରେ ପୂରା ଉପରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଛ ଚକ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ ଓଲଟିଯିବାର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟାଣି ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର କମାଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ । ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍-ଅଫ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁବା କିମ୍ବା ଧକ୍କା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ
ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ, କାନ୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସହ ପିଟିଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିର ଗତି କମ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
କମ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ
ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତ କମ୍ ଥିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ।