ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କ’ଣ କରିବେ? ଏହି ୫ଟି ଟିପ୍ସ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ

ଚଳନ୍ତା କାରର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କଣ କରିବେ? ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇପାରେ ଏହି ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ଟିପ୍ସ

By Jyotirmayee Das

Driving Tips: ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ କାର୍‌ର ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ଏହା ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ । ଏଭଳି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତରତର ହୋଇ ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ ।

ତେଣୁ ଜରୁରୀ ଯେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନଡରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ସଠିକ୍ ଉପାୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ । ଯଦି କାର୍‌ର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍‌କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ନିଜ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ କେମିତି ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ ସବୁ ଟିପ୍ସ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ।

ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ…

ଯଦି ଚଳନ୍ତା ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ, ତେବେ ସବୁଠାରୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଭୟ ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଯାଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର କରିଦେଇପାରେ । ତେଣୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରା କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ।

ହାଜାର୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ

ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାର୍‌ର ହାଜାର୍ଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଟ୍ (ଚାରିପଟ ଇଣ୍ଡିକେଟର) ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଫଳରେ ସେମାନେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ଧୀରେ ଧୀରେ ଗିୟର କମାନ୍ତୁ

ଯଦି କାର୍ ଟି ହାଇ ଗିୟରରେ ଚାଲୁଥାଏ, ତେବେ ଗିୟରକୁ ହଠାତ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମାନ୍ତୁ (ଡାଉନ୍-ସିଫ୍ଟ କରନ୍ତୁ) । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ସହଜ ହେବ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କାର୍‌କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ କମ୍ କ୍ଷତି ହେବା ଭଳି ସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର

ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଷ୍ଟିଅରିଂକୁ ଶକ୍ତ ଭାବେ ଧରି ଗାଡ଼ିର ଦିଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଯଦି କାର୍‌ରେ ମେକାନିକାଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଏହାର ବଟନ୍‌କୁ ଦବାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍‌କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପର-ତଳ କରନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ହଠାତ୍ ଝଟ୍‌କାରେ ପୂରା ଉପରକୁ ଟାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପଛ ଚକ ଲକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କାର୍ ଓଲଟିଯିବାର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଏ ।

ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କାର୍‌ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତେବେ ତାକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଟାଣି ଧରି ରଖନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍‌କୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର କମାଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ । ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନ୍-ଅଫ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।

ଗାଡ଼ିରୁ ଡେଇଁବା କିମ୍ବା ଧକ୍କା କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ

ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍‌ରୁ ଡେଇଁପଡ଼ିବା କିମ୍ବା ଜାଣିଶୁଣି କୌଣସି ଖୁଣ୍ଟ, କାନ୍ଥ ବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସହ ପିଟିଦେବା ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିବା କିମ୍ବା ଜୀବନ ଚାଲିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ । ପ୍ରଥମେ ଗାଡ଼ିର ଗତି କମ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।

କମ୍ ଟ୍ରାଫିକ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ

ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ୍ ବହୁତ କମିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରାଫିକ କମ୍ ଥିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଯାତାୟାତ କମ୍ ଥିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଅଟକାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା,…

BSNL ର ବଡ଼ ଧମାକା: ମାତ୍ର ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ…

ଜିମ୍‌ ନା ଯୋଗ… ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ…

ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ…

1 of 26,162