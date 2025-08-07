ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଏହି ଉପାୟରେ ଶରୀରରେ ବିଷ ବ୍ୟାପିବାକୁ ରୋକିପାରିବେ
ସାପ କାମୁଡିଲେ କେମିତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାପର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଡର ଲାଗିଥାଏ । ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସାପମାନଙ୍କ ଗାତରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଯୋଗୁଁ ସାପ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ସାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି । ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସାପଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ସାପ କାମୁଡ଼ିବାର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟେ ।
ଯଦି ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଏତେ ଡରିଯାଏ ଯେ କ’ଣ କରିବେ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ । ସାପ କାମୁଡ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ।
ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ କ’ଣ କରିବେ- ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ବିଳମ୍ବ ନକରି କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିରେ ଧୋଇବାକୁ ପଡିବ । ଏବେ କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନଠାରୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଏକ କଡ଼ା ରଶି କିମ୍ବା ଘନ ସୂତା ବାନ୍ଧନ୍ତୁ । ଯାହା ଦ୍ଵାରା ରକ୍ତରେ ବିଷ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ନଯାଏ । ହାତ କିମ୍ବା ଗୋଡ଼କୁ ହୃଦୟ ଉପରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଯଦି କାମୁଡ଼ି ଗୋଡ଼ରେ ଅଛି, ତେବେ ଗୋଡ଼କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉପରକୁ ରଖନ୍ତୁ । ସାପ ବିଷ ରକ୍ତରେ କମ୍ ବ୍ୟାପିବ ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ବିଷକୁ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ କିପରି ରୋକାଯିବ- ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ, ରୋଗୀକୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ଉଚିତ । ରୋଗୀକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଘୁଞ୍ଚାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଯଦି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ରକ୍ତରେ ବିଷ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ- ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ । ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ନିଦ୍ରାଳୁ ଏବଂ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଡାକ୍ତର ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ରଖିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ ଫୁଲା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦିଅନ୍ତୁ ।
ସାପ କାମୁଡ଼ା ପରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ- ସାପ କାମୁଡ଼ା କ୍ଷତ ଉପରେ ବରଫ ଲଗାଇବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କାମୁଡ଼ା ସ୍ଥାନରୁ ବିଷ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ହାତକୁ ଲଗାତାର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । କ୍ୟାଫିନ୍ ଥିବା ଜିନିଷ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଇବୁପ୍ରୋଫେନ୍ କିମ୍ବା ଆସ୍ପିରିନ୍ ଭଳି କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ ଔଷଧ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।