ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କରନ୍ତୁନି ଏହି ୪ ଭୁଲ, ନହେଲେ ମାଡି଼ ଆସିବ ଘୋର…
Vastu Tips: ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି କଣ କରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ଓ କରନ୍ତୁନି ଏହି ଭୁଲ, ନଚେତ ବରବାଦ ହୋଇଯିବ ପୂରା ଘର...
Dead Tulsi Plant: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି । ବାସ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ସ୍ଥିତି ଓ ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ୍ । ତୁଳସୀ ଗଛ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆସିଥାଏ ।
ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଧୂପ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍, ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ୍ । ତୁଳସୀ ଗଛର ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଘରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଓ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ । କିନ୍ତୁ, ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ତୁଳସୀ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ ।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ୍? କେଉଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଉଚିତ୍? ଉନ୍ନାଓର ଜ୍ୟୋତିଷ ପଣ୍ଡିତ ଶଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଘରେ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଘରେ ତୁଳସୀ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ । କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ଗଛ ବା ପତ୍ର ପରିବାର ପାଇଁ ଏକ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀକୁ କେବେବି ଘର ଭିତରେ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହା ଘରକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆଣିଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଶୁଖିଯାଏ, ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ ବାହାର କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଭଲ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ ।
ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀକୁ ଜାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏହାକୁ କେବେ ପୋଡ଼ିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।ଏହାକୁ ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହି ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପମାନଜନକ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ନିୟମ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ପୋତିଦେବା ଉଚିତ ।
ରାତିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି, ତେବେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କାଟିଆଣନ୍ତୁ । ରାତିରେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଛିଣ୍ଡାନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କେବବି ପାଦରେ ଦଳିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ: ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏକ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ରୁହନ୍ତି । ତେଣୁ ମନେରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପତ୍ର କେବେବି ପାଦ ତଳେ ଚାପିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।
