ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଆଫ୍ରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର କିଛି ଅଂଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଭାରତରେ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ସୂତକ କାଳ ଗ୍ରହଣ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୁଏ ଏହା ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।
ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉ କି ନହେଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ସତର୍କତା ସବୁଠି ପାଳନ କରାଯାଏ।
ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ନିୟମ ଏବଂ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଏବଂ ଖାଇବା ନିଷେଧ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତୁଳସୀ କିମ୍ବା କୁଶ ଘାସ ସହିତ ସିଝା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇପାରିବ।
କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ:
ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ହାଲୁକା ଏବଂ ସାତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ:
ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନେବା ଉଚିତେ। ଖାଦ୍ୟ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଡାଲି, ଭାତ, ପନିପରିବା ଏବଂ ରୁଟି ଭଳି ସରଳ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ।
ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଥିବା ଖାଦ୍ୟ:
ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା କୁଶ ଘାସ ମିଶାଇଲେ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ।
ଫଳ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର:
ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଉପବାସ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ତେବେ କେବଳ ଫଳ, କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ:
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ:
ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ, ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଫୋପାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ।
ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ:
ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଭଳି ମାଂସାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିଷେଧ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଉଭୟକୁ ଅପବିତ୍ର କରିଥାଏ।
ଭଜା ଏବଂ ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ:
ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ତେଲ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।
ରୋଷେଇ ନିଷେଧ:
ଗ୍ରହଣ ପରେ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଖାଇପାରିବେ।
ଗ୍ରହଣ ପରେ କ’ଣ କରିବେ:
ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଘରକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
ମନ୍ଦିର ଯିବା କିମ୍ବା ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଏବଂ ଦାନ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣର ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରାଯାଇପାରିବ। ଗ୍ରହଣ ପରେ କେବଳ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ।