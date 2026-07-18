ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତରେ କ’ଣ ଖାଇବେ କ’ଣ ଖାଇବେନି… ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ନିୟମ
ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଇପାରିବେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଶ୍ରାବଣ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ପଞ୍ଚମ ମାସ। ଏହି ମାସ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ। ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଶିବ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।
ଭକ୍ତମାନେ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଜଳାଭିଷେକ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରନ୍ତି।
ଏହି କାରଣରୁ ଭକ୍ତମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ନଦୀରୁ କାଉଁରିଆ ଭାରରେ ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏହି ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହାଦେବଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ।
ଦ୍ରିକ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ ରେ ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ। ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରାଯାଏ।
ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାସରେ ଏକ ସରଳ, ସାତ୍ୱିକ (ଶୁଦ୍ଧ) ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।
ଶ୍ରାବଣ ବ୍ରତ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଖାଇପାରିବେ:
ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିନ ଉପବାସ ରଖିବା ସମୟରେ, ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ସ୍ତର ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।
ଏହି ମାସରେ ଉପବାସ ସମୟରେ ତାଜା ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ; ଏହା ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖେ। ଦହି କିମ୍ବା ଚଟଣି ସହିତ ହାଲୁକା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ପରଟା ଖାଇପାରିବେ।
ଆପଣ ସାବୁଦାନା, ମଖାନା, ଆରୋରୁଟ ଏବଂ ବାକୱିଟ୍ ରୁ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ଯେପରିକି ପୁରୀ କିମ୍ବା ହାଲୱା। କ୍ଷୀର, ଦହି, ବଟରମିଲ୍କ, ପନିର, ଏବଂ ଘିଅ ଭଳି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ସେବନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବାଦାମ, କାଜୁ, କିସମିସ୍, ଖଜୁର ଏବଂ ସମାନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ମାସରେ ନଡ଼ିଆ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ।
ମିଠା ଆଳୁ, କଖାରୁ, ଆଳୁ ଏବଂ ସାରୁ ପରି ପନିପରିବା ଖାଇପାରିବେ। ଉପବାସ ରହୁ କି ନ ରହୁ ସିଧା ଲୁଣ, କଳା ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ତାଜା ଧନିଆ ଖାଇପାରିବେ।
ଉପବାସ ସମୟରେ ଏହି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଉପବାସ ସମୟରେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଏବଂ ଡାଲି ପରି ଶସ୍ୟ ଖାଇବାକୁ କଠିନ ଭାବରେ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ। ଉପବାସ ସମୟରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ ଏବଂ ମୂଳା ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ।
ସାରା ମାସ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ। ଏହି ମାସରେ ହଳଦୀ, ହିଙ୍ଗ୍ (ହେଙ୍ଗୁ) ଏବଂ ଲାଲ ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ପରିହାର କରନ୍ତୁ।
ଉପବାସ ସମୟରେ ନିୟମିତ ଲୁଣ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।