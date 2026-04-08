୫୦୦୦ ବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଜଳପଥ ଏହି ‘ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ’ : କେମିତି ହେଲା ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟର ହୃଦୟ?
ଭାରତର ୬୦% ତେଲ ଆସେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ! ଜାଣନ୍ତୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଇତିହାସ ଓ ଶକ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶ ଗୁଡିକୁ ଯୋଡିବା ପାଇଁ ଏକ ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ଫାରସ ପାଶ୍ୱର୍ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଓମାନ ଉପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର ଦ୍ୱାରା ଘେରି ହୋଇ ରହିଛି । ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୁବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା । ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଏହାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିନଥିଲବେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ହର୍ମୁଜର ଭୌଗଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା କେତେ ଗଭୀର , ଚଉଡା ଏବଂ ପୁରୁଣା ଅଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣୀଳୀର ଇତିହାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଣା ଅଟେ । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମାର୍ଗ ଅଟେ । ଯେଉଁଥିରେ ମେସୋପୋଟାମିୟା, ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନ ଘାଟିକୁ ଯୋଡୁଛି ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ସହସ୍ରାବ୍ଦୀରୁ ହିଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ତମ୍ବା, ମସଲାଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥ, ମୋତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାମୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏହି ଜଳମାର୍ଗ ଦେଇ ହେଉଥାଏ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆକାଡିଆନ, ବେବିଲୋନିଆନ, ଆସିରିଆନ, ପାରସ୍ୟ ଏବଂ ଆରବ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲେ । ୧୬ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲିମାନେ ହର୍ମୁଜକୁ ନିଜ ଦଖଲକୁ ନେଇ ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ବ୍ରିଟିଶ ଏବଂ ଡଚ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲେ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୈଳ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବା ପରେ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ଗଭୀରତା ପାଖାପାଖି ୪୦ ରୁ ୬୦ ମିଟର ଅଟେ । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାଗ ୯୦ରୁ ୧୦୦ ମିଟର ଅଟେ । ଖାସକରି ଇରାନ ତଟ ପାଖରେ ଏହା ରହିଛି । ଏହା ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳପଥ ଯାହା ଫାରସ ଉପସାଗରକୁ ଆରବ ସାଗର ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ତେଲ ପରିବହନ କରୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସୁପରଟ୍ୟାଙ୍କର ସହଜରେ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଏହାକୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ଭାବେ ଗଢ଼ିତୋଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ କିଛି ସ୍ଥାନ ୧୫-୩୦ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗଭୀର ରହିଛି । ଏହାର ଚଉଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ ୩୩-୩୯ କିଲୋମିଟର ଅଟେ ।
ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗ ଅଟେ । ଯେଉଁମାର୍ଗ ଦେଇ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ତେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଥାଏ । ସେଠାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲର ଗମନାଗମନ ହୋଇଥାଏ । ଭାରତର ୬୦ ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଏହି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆସିଥାଏ । ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇରାନ ହର୍ମୁଜ ଉପରେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇଥିଲା ଯାହା ପଳରେ ଅନେକ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ।
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଫାରସ ଉପସାଗର ଏବଂ ଓମାନ ଉପସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ସଂଯୋଗ, ଯାହା ଆରବ ପ୍ରାୟଦ୍ୱୀପକୁ ଇରାନଠାରୁ ଅଲଗା କରେ। ଗତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ବର୍ଷ ହେବ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ସମାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଚଉଡ଼ା ମାତ୍ର ୩୩ କିଲୋମିଟର (୨୧ ମିଲ୍)। ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଚଉଡ଼ା କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ। ହର୍ମୁଜର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଏବଂ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ପଥର ରହିଛି। ଇରାନ ପଟେ ଜାଗ୍ରୋସ୍ ପର୍ବତମାଳା ସିଧା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ସେହିପରି ଓମାନ ପଟେ ମୁସନ୍ଦମ ପ୍ରାୟଦ୍ୱୀପର ଧାରୁଆ ପଥର ସବୁ ରହିଛି। ଏହି ପଥରଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିବା ଏତେ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଜଟିଳ କାମ ଯେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ପାରେ।