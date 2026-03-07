ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଚେତାବନୀ; ଆଜି ରାତିରେ ଧ୍ବଂସ ହେବ ଇରାନ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ବୋମା ବର୍ଷା…

ଆଜି ରାତିରେ ଧ୍ବଂସ ହେବ ଇରାନ୍ !

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ବିଶ୍ବକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଇରାନକୁ ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆଜି ରାତି ଇରାନ ପାଇଁ ଅତ୍ଯନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ।

ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ସବୁ ଧର୍ଯ୍ଯର ସୀମା ପାର କରିସାରିଲାଣି  ଇରାନ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଖୋଲା ଚେତାବନୀ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନ ଉପରେ ଭାରୀ ପରିଣାମ ପକାଇବ। ଏବେ ଇରାନ ଆଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ଛାଡିନାହିଁ।

ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାସୁଦ ପେଜେସ୍କିଆନ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଆମେରିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି କାରଣ ଏହା ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସହସ୍ରାବ୍ଦରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇରାନ ଏହି ଉପାୟରେ ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ଆଉ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି।

ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ:  ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ଟ୍ରମ୍ପ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗଣନା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ୪୨ ଟି ଇରାନୀ ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ବାୟୁସେନାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ।” ଯଦି ଅପରେସନ ମିଡନାଇଟ ହାମର୍ ହୋଇନଥାନ୍ତି, ତେବେ ଇରାନ ଏବେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବିକଶିତ କରିଥାନ୍ତା।ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ବ ପାଇଁ ବିପଦ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ କହିଥିଲେ।

