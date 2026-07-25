ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦରମା କେତେ ଥିଲା, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ କେଉଁ କେଉଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳେ

ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତର-ମନ୍ତରରେ ନିଟ୍ (NEET) ପେପର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ନିଜ ଇସ୍ତଫା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

ଏହାପରେ ଅନେକ ଲୋକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପାଉଥିବା ଦରମା, ଭତ୍ତା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ସଂସଦ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେତେ ଦରମା ଦିଆଯାଏ।

ମୂଳ ଦରମା ଓ ମାସିକ ଭତ୍ତା:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଳ ଦରମା ଦିଆଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ୭୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳେ।

ଅଫିସ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିମାସ ୬୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଫିସ୍ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଏ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ, ସଂସଦ କିମ୍ବା ସଂସଦୀୟ କମିଟିର ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୨,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଦୈନିକ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଲୁଟିଏନ୍ସ ଜୋନରେ କୌଣସି ଭଡ଼ା ନଦେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଏହି ବାସଭବନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବାସସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ।

ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି, ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।

ସମ୍ପୃକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ବିପଦ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ, ଏସ୍କର୍ଟ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ଯାତ୍ରା ଓ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା:

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ସରକାରୀ କାମ ପାଇଁ ମାଗଣା ଆଧିକାରିକ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଏସି (First AC) ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିମାନ ଯାତ୍ରା ସାମିଲ ରହିଥାଏ।

ପ୍ରଚଳିତ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର ଯୋଗ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ।

ଏହାଛଡ଼ା ସେମାନେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲ୍ଥ ସ୍କିମ୍ (CGHS)ର ଅଧୀନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ଭୁକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତି।

ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ସୁବିଧା:

ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଥିରେ ପର୍ସନାଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ (PA), ସେକ୍ରେଟାରି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀ ସାମିଲ ଥାଆନ୍ତି।

ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ଅଫିସ୍‌ରେ ଟେଲିଫୋନ୍ ସଂଯୋଗ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ (କମ୍ୟୁନିକେସନ୍) ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଏ।

You might also like More from author
More Stories

CJPର ସବୁ ଦାବି ମାନିନେଲେ ସରକାର, ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ…

AC ସବୁବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ,…

ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ ହେବେ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ…

ଭାରତର ଏହି ରାଜ୍ୟର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ…

1 of 19,377