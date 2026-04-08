ବାର୍ତ୍ତାବାହକ ନା ମଧ୍ୟସ୍ଥି.. ଇରାନ-ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ’ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ..
Iran-US War: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ, ଇରାନର ଉପ-ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାକଚି ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରକୃତ ଭୂମିକା କ’ଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା?
ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି କିପରି ହାସଲ ହୋଇଥିଲା?
ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକ୍ସିଓସ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଭିତରର ସୂତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇରାନ ସୋମବାର (ଏପ୍ରିଲ ୬) ରେ ଏକ ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦୂତ ଷ୍ଟିଭ୍ ୱିଟକଫଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକୀୟ ଆଲୋଚନାକାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ।
ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ପ୍ରେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ଏହାକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ଠାରୁ ସହାୟତା ଲୋଡିଥିଲେ। ଚୀନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇରାନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଅଧିକ ସମାଧାନମୂଳକ ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ, ୧୦-ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବ । ପ୍ରତିବଦଳରେ, ଇରାନ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପୁଣି ଖୋଲିବ।
ଏହି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଉପରେ ଏକ ସର୍ବସମ୍ମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନରୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା । ଯାହା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କଲେ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ମାତ୍ରେ, ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। Axios ଅନୁଯାୟୀ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ତାଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଇରାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ।
ମୂଳତଃ, ଏହି ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକା କେବଳ ଏକ ବାହକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଥିଲା ଯେ, ଆମେରିକାରୁ ଇରାନକୁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା। ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା, କିମ୍ବା ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଲୋଚନାରେ କୌଣସି ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ କାହିଁକି ଜଡିତ ଥିଲା?
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରଫେସର ଏବଂ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଡାମ କୋକ୍ରାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଂଘର୍ଷକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନଥିଲା। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପାକିସ୍ତାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନ ସାଉଦି ଆରବ ସହିତ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିଜର ଏକତା ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କୋକ୍ରାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଇରାନରେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା।