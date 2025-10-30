ମହାଭାରତରେ ଏହି ଯୋଦ୍ଧା ମାଗିଥିଲେ ଏପରି ବର, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆସିବ ଚକ୍କର…

By Jyotirmayee Das

ଭୁବନେଶ୍ଵର: ମହାଭାରତ ଏପରି ଏକ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଯେତେଥର ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ, ସବୁଥର ନୂଆ ଲାଗେ । ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ମହାଭାରତକୁ କେବଳ ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଧର୍ମ, କର୍ମ ଏବଂ ବଳିଦାନର ଏକ ଗାଥା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ।

ମହାଭାରତର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ: ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ନମ୍ରତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଜାଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା: ଉଦାର କର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦାନଶୀଳତାରେ ଖୁସି ହୋଇ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା: ଉଦାର କର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶେଷକୃତ୍ୟ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ପାପ ଘଟିନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଉଦାର କର୍ଣ୍ଣ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଲେ।

ଘଟୋତ୍କଚଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା: ଘଟୋତ୍କଚ ଥିଲେ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୀମଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ, “ମୋ ଶରୀରକୁ କବର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କେବଳ ମୋ ଶରୀରକୁ ବାୟୁରେ ବିଲୀନ କରିଦିଆଯାଉ।” ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ବିଦୁରଙ୍କ ଶେଷ ଇଚ୍ଛା: ମହାଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ବିଦୁର। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ମିଶିଯିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

 

