ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପଛର କ’ଣ ଥିଲା କାରଣ? ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

By Priyanka Das

Suvendu adhikari PA shot Dead : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଘଟିଥିବା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଦେଶର ରାଜନୀତିରେ ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି। ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ପ୍ରବଳ ଦାବିଦାର ଭାବେ ବିବେଚିତ ହେଉଥିବା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି କରି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଏବଂ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏବେ ଏହା ଉପରେ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କର ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବାରୁ ହିଁ ଏହି ମର୍ଡର ହୋଇଛି। କାରଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଭବାନୀପୁରରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏହା ହିଁ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଚାରୋଟି ବୁଲେଟ୍ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଖୁନୀ, ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଯେମିତି ୟୁପିରେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି, ସେମିତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଯିବ।

ପୁରା ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଥିଲା

ଘଟଣାଟି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର, ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଏଠାରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏ  ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ୨୪ ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମର ଡୋହରିଆ ମୋଡ଼ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଘର ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲେ।

ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ବାଇକ୍‌ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଏକାଧିକବାର ତିନି ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଯିଏ ଏହି ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ ଏକ ସିଲଭର ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ି ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା। ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୨୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘର ଗଳି ଆଡ଼କୁ ବୁଲିଥିଲା, ଘରଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଏହି ସିଲଭର ରଙ୍ଗର ଗାଡ଼ିଟିକୁ (WB 74 AK 2270) ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।

 

