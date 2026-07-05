କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ବଦଳୁଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ଅତୀତ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବ

୭ଟି ସହରର ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀ!

By Shiv Sankar Singh

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଇତିହାସ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ମଜାଦାର। ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଓ ସହରଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣୁ, ତାହା ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାମ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରହିଛି। ଆମ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନର ପୁରୁଣା ନାମ ରହିଛି, ଯାହା ଆମ ଗୌରବମୟ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ, ଆମ ପ୍ରିୟ ଭାରତକୁ କେବେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ବା ଜମ୍ବୁଦ୍ଵୀପ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଆଜିର ମୁମ୍ବାଇକୁ ପୂର୍ବେ ‘ବମ୍ବେ’ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇକୁ ‘ମାଡ୍ରାସ ‘ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବାରାଣସୀ, ଯାହାକୁ ଲୋକେ ‘କାଶୀ’ ନାମରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଏମିତି ନାମ ବଦଳିବା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନର ଏକ ଐତିହାସିକ ଯାତ୍ରାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି, ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ନାମ କଣ ଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ୍‌ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେହି ଭୁଲିଯାଇଥିବା ନାମ ଓ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିବା।

ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାଚୀନ ନାମର ଇତିହାସ

ମହାଭାରତ ସମୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ନାମ ‘ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ’ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ମନେକରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଏହି ସହର ଆଜିର ‘ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା’ ଜାଗାରେ ହିଁ ଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରାୟ ୮ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତୋମାର ରାଜପୁତ ରାଜା ଅନଙ୍ଗପାଲ ‘ଲାଲ୍ କୋଟ୍’ ସହର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ୧୨ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାରାଜା ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ଚୌହାନ ଏହାକୁ ବଡ଼ କରି ଏହାର ନାମ ‘କିଲ୍ଲା ରାୟ ପିଥୋରା’ ରଖିଲେ। ସେତେବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ‘ଧିଲ୍ଲୀ’ ବା ‘ଧିଲ୍ଲିକା’ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ତା’ପରେ ୧୬୩୯ରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହଜାହାନ ଏକ ନୂଆ ସହର ଗଢ଼ି ଏହାର ନାମ ‘ଶାହଜାହାନାବାଦ’ ରଖିଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଆମେ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ସେ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଗ୍ରାରୁ ଏଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଶେଷରେ ୧୯୧୧ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀକୁ କଲିକତାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥପତି ଏଡୱିନ ଲୁଟିୟନ୍ସ ଏବଂ ହର୍ବର୍ଟ ବେକର ଏହି ନୂଆ ସହରର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୧୯୩୧ରେ ଏହା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ‘ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ’ ନାମରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ହେଲା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍…

କାର ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ…

ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଜଣା ଓ ମଜାଦାର ତଥ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସହରଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ୭ଟି ସହରକୁ ମିଶାଇ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରଥମେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା, କାରଣ ତାହା ଧଳା ଚୂନ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏହାକୁ ଲାଲ୍ ରଙ୍ଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପାଇକାରୀ ମସଲା ବଜାର ଅଛି, ଯାହା ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚାଲିଆସୁଛି। ସେହିପରି କୁତୁବ ମିନାର ପାଖରେ ଥିବା ଲୁହା ସ୍ତମ୍ଭ ଏକ ବିଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାର, କାରଣ ୧,୬୦୦ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏଥିରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିନାହିଁ। ୧୪ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏଠାରେ ଏକ ସହର ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା “ବିଶ୍ଵର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ”। ଦିଲ୍ଲୀ ମେଟ୍ରୋରେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଭାଇଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବିଶେଷ ଟାଇଲ୍ (ଟାକ୍ଟାଇଲ୍ ପେଭିଂ) ଲଗାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର କନ୍ନଟ ପ୍ଲେସ୍ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଫିସ୍ ଜାଗା ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା। ଏଠାରେ ଏସିଆର ଏକମାତ୍ର ‘ବାହାଇ ଉପାସନା ଗୃହ’ ବା ଲୋଟସ୍ ଟେମ୍ପଲ୍ ରହିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଦิଲ୍ଲୀରେ ବିଶ୍ଵର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସିଏନଜି (CNG) ବସ୍‌ ବାହିନୀ ଚାଲୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ୩ୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଏହା ‘ଉତ୍ତରାପଥ’ ନାମକ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟିକ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରହିଥିଲା। ଏହି ସହରର ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଆରାବଳୀ ପର୍ବତମାଳାର ଶକ୍ତ କ୍ଵାର୍ଟଜାଇଟ୍ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି।

ଦିଲ୍ଲୀର ୭ଟି ନାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଇତିହାସ ଅନୁସାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସାତଟି ସହରର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହି ସାତଟି ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ହେଲା: କିଲ୍ଲା ରାୟ ପିଥୋରା, ମେହେରୌଲି, ସିରି, ତୁଗଲକାବାଦ, ଫିରୋଜାବାଦ, ଶେରଗଡ଼ ଏବଂ ଶାହଜାହାନାବାଦ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କଣ ଦିଲ୍ଲୀର ପୁରୁଣା ନାମ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହଁ, ମହାଭାରତ ଅନୁସାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏହି ସହର ଗଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜିର ପୁରୁଣା କିଲ୍ଲା ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନ ବୋଲି ବିଶ୍ଵାସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପୂର୍ବେ ‘ଦେହଲି’ (Dehli), ‘ଦିହଲି’ ବା ‘ଧିଲ୍ଲୀ’ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜା ଧିଲୁଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହାର ନାମ ଧିଲ୍ଲୀ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଗଲ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କାଳରେ ବଦଳି ବଦଳି ଆଜିର ସାଧାରଣ ନାମ “Delhi” ବା ଦିଲ୍ଲୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମୟ ସହିତ ଶାସକ ବଦଳିବା ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ନାମ ଓ ରୂପ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଚାଲିଛି।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ହ୍ୱାଟସ୍‌ଆପ୍…

କାର ଏୟାରବ୍ୟାଗ ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ…

ଇଂଲଣ୍ଡ ଦିନିକିଆ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ…

ବାରମ୍ବାର ଗ୍ୟାସ୍ ସରିବା ଚିନ୍ତାରୁ ମିଳିବ…

1 of 31,598